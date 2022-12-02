فيديو: على هامش مونديال قطر.. رسام يدمج بين الحياة اليومية وكرة القدم

عرض الفنان باتريك روزاريو أمس الخميس حوالي مائة لوحة مستوحاة من كرة القدم الشعبية على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية في قطر.

واستخدم روزاريو الألوان المائية والقهوة لرسم ودمج صور مستوحاة من الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم مع صور من عالم كرة القدم.

إحدى الصور اللافتة للنظر للفنان الماليزي، الذي يعيش في الدوحة منذ ما يقرب من عقدين، هو رسم كاريكاتوري لهدف المهاجم البرازيلي ريتشارليسون الرائع. الرسم نشأ بناء على طلب من البرازيل.

ومن الصور الأخرى المعروضة صورة بعنوان "ميسي" لصبي يمني يرتدي القميص رقم 10 في بلد مزقته الحرب وقـُتل فيه آلاف الأطفال تحت جراء القصف وسوء التغذية.

وتعرض لوحات روزاريو في مقهى بمركز تسوق وسط الدوحة.