الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيامحادثة
رفض الكرملين الجمعة الشروط التي ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح". وأضاف أن "العملية العسكرية مستمرة".
وقال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط/فبراير.
وصرح ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري زيلينسكي، عبر قناة 24 الأوكرانية "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة (...) تتراوح بين 10 آلاف (...) إلى 13 ألف قتيل". وأضاف ان رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".
عندما كانت القوات الروسية تسعى في حزيران/يونيو إلى السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر "60 إلى 100 جندي في اليوم".
في المعسكر المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أيلول/سبتمبر إن 5937 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء النزاع في 24 شباط/فبراير.
وإليكم أبرز مستجدات الحرب في أوكرانيا:
الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا
رفض الكرملين الجمعة الشروط التي ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح". وأضاف أن "العملية العسكرية مستمرة".
ألمانيا سترسل 7 دبابات جيبارد إضافية لأوكرانيا
أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية أن برلين تستعد لتسليم سبع دبابات من طراز جيبارد لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تُستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي.
وذكرت مجلة شبيغل، التي كانت أول من أورد عدد الدبابات الإضافية والتي كان من المقرر في البداية تكهينها، أنها ستصل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023.
وأضافت المجلة أن إرسال الدبابات السبع، التي تخضع حاليا لعملية إصلاح لدى شركة تصنيع الأسلحة كراوس مافاي فيغمان ومقرها ميونيخ، يهدف لمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها وبنيتها التحتية من القصف الروسي.
ولم تذكر الحكومة متى تعتزم تسليم الدبابات، التي قالت إنها جاءت من مخازن الشركات المصنعة.
وأوضحت شبيغل أن الحكومة تعتزم إرسال المزيد من الذخيرة لدبابات جيبارد مع الدبابات الإضافية.
وينطوي توريد هذه الذخيرة على إشكالية لأن سويسرا التي تمتلك مخزونا من الذخيرة ترفض توريدها وتؤكد على وضعها المحايد.
زيلينسكي: أوكرانيا ستحد من أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بموسكو
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن أوكرانيا ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها وستعيد النظر في وضع الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو.
وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو لخطابه المسائي إن "مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا، أنشطة في أوكرانيا".
واضاف أنه سيكون على الدولة الأوكرانية أيضًا "التأكد من جهات الخبرة الدينية من وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن وجود صلة قانونية مع بطريركية موسكو، وإذا لزم الأمر، اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون".
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب عمليات دهم نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية في تشرين الثاني/نوفمبر في الدير الرئيسي في العاصمة كييف ومكان إقامة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وعدد من أماكن العبادة الأخرى، بسبب شبهات بصلات مع موسكو.
وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية بعد ذلك إنها صادرت آلاف الدولارات و"أعمالا أدبية مؤيدة لروسيا".
حرب أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا "ليست قوية بما يكفي" (رئيسة وزراء فنلندا)
قدمت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الجمعة تقييماً "صادقاً جدا" لقدرات أوروبا في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معتبرة أنّها "ليست قوية بما يكفي" للوقوف بمفردها في وجه موسكو.
وقالت رئيس حكومة الدولة المرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال زيارة لأستراليا، إنّ غزو واحتلال أوكرانيا المجاورة من قبل روسيا كشفا نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الاستراتيجية في وجه موسكو.
وأضافت أمام معهد لوي للدراسات في سيدني "يجب أن أكون صادقة (...) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق من دون الولايات المتحدة".
وشدّدت مارين على أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ"كل الوسائل"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا.
وقالت "علينا التأكّد من أننا نبني أيضاً تلك القدرات في ما يتعلّق بالدفاع الأوروبي والصناعة الدفاعية الأوروبية وأنه يمكننا التعامل مع أنواع مختلفة من المواقف".
مسؤول: مقتل ما يصل إلى 13 ألف عسكري أوكراني منذ الغزو الروسي
قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك لشبكة تلفزيونية أوكرانية يوم الخميس إن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين عشرة آلاف و 13 ألف جندي حتى الآن في الحرب مع روسيا.
وهذه التصريحات هي على ما يبدو أول تقييم لعدد القتلى منذ نهاية أغسطس آب عندما قال قائد القوات المسلحة إن قرابة تسعة آلاف جندي قتلوا في الحرب.
وقال بودولاك للقناة 24 "لدينا أرقام رسمية من هيئة الأركان العامة وأرقام رسمية من القيادة العليا ووفقا لتقديراتهم قُتل (بين) 10 آلاف و12500".
وأضاف "نحن صريحون في الحديث عن عدد القتلى"، مشيرا إلى أن عدد الجنود المصابين أكبر من القتلى.
أوكرانيا تأمر بالتحقيق في أنشطة كنيسة مرتبطة بروسيا
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن كبار مسؤولي الأمن في أوكرانيا أمروا بفتح تحقيق في أنشطة فرع للكنيسة الأرثوذكسية يرتبط تاريخيا بموسكو.
وقال زيلينسكي إن التحقيق سيبحث ما إذا كان يحق لفرع الكنيسة في موسكو العمل في أحد أكثر المواقع المقدسة في أوكرانيا، مجمع بيشيرسك لافرا في كييف.
وأيدت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا بقوة الغزو الروسي لأوكرانيا منذ تسعة أشهر.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور "علينا تهيئة الظروف حتى لا تتمكن أي أطراف تعتمد على الدولة المعتدية (روسيا) من التلاعب بالأوكرانيين وإضعاف أوكرانيا من الداخل".
وفي أوكرانيا، قطعت الكنيسة المرتبطة بموسكو العلاقات رسميا مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مايو أيار الماضي، لكن العديد من الأوكرانيين ما زالوا لا يثقون بها، ويتهمونها بالتعاون السري مع روسيا.
بايدن وماكرون يتعهدان بمساءلة روسيا عن "جرائم حرب" أوكرانيا
جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس التزامهما بالتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا في اجتماع بالبيت الأبيض أقر فيه الحليفان أيضا بوجود حالة من التوتر فيما يتعلق بالتعامل مع الضغوط الاقتصادية للحرب.
يستضيف بايدن ماكرون في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه في أوائل عام 2021. واستقبل بايدن وزوجته جيل، ماكرون وزوجته بريجيت بالعناق والقبلات والابتسامات العريضة محتفلين بأكثر من 200 عام من العلاقات الأمريكية الفرنسية.
وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات في المكتب البيضاوي، قال الزعيمان إنهما ملتزمان بمحاسبة روسيا "على الفظائع وجرائم الحرب الموثقة على نطاق واسع التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة النظامية ووكلائها" في أوكرانيا.
وكالة: ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية تتلقى رسائل تهديد
نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن مسؤول كبير قوله يوم الخميس إن ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، وذلك بعد يوم من انفجار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وصف هذه الحوادث بأنها محاولة لترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين.
ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني "إذا بدأوا بالفعل في مهاجمة السفارات ... فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا".
وقال "كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا ... كانت جميع الأظرف مغموسة بسائل أحمر وقت استلامها"، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد يوم الأربعاء أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.