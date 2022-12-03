تقرير طبي: الأسطورة بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته مستقرة

أظهر تقرير طبي أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي يتم علاجها بالمضادات الحيوية بحسب الأطباء، لكن حالته لا تزال مستقرة وهو يوجد في غرفة عادية وليس في العناية المركزة.

وقال مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو، إن الأسطورة البالغ من العمر 82 عاما سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواصلة العلاج مضيفا أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.

وأوضح التقرير بقوله: "قام الفريق الطبي بتشخيص عدوى في الجهاز التنفسي، يتم علاجها بالمضادات الحيوية. كانت الاستجابة جيدة وحالة المريض مستقرة، مع تحسن عام في الحالة الصحية".

ودخل بيليه البالغ من العمر 82 عاما مستشفى ألبرت انشتاين في ساو باولو يوم الثلاثاء، لإعادة تقييم علاجه من السرطان، بعد إزالة ورم من القولون في سبتمبر أيلول 2021.

ونشر المهاجم السابق الذي تدهورت حالته الصحية في السنوات الأخيرة، صورة على موقع انستغرام يشكر فيها أنصاره على الرسائل الإيجابية التي تلقاها. والتُقطت الصورة من قطر التي تحتضن كأس العالم، حيث تم بث صورة بيليه بالأضواء على مبنى، إلى جانب رسالة حملت عبارة: "نرجو لك الشفاء العاجل".

ووصف بيليه إقامته في المستشفى بأنها روتينية، قائلا: "من الجميل تلقي رسائل إيجابية كهذه. شكرا قطر على هذا التكريم، وشكرا لكل من يبعث بمشاعر طيبة".

وقد أصبح ظهور بيليه للعلن نادرا شيئا فشيئا، ولكنه حاضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار الأطباء إلى أن بيليه سيبقى في المستشفى أياما أخرى لمواصلة العلاج.

إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، هو الإسم الحقيقي لبيليه، وهو يعتبر أعظم لاعب لكرة القدم، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاثة كؤوس عالمية (1958 و1962 و1970).