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مصر

عرض أزياء لدار ديور الفرنسية أمام أهرام الجيزة لأول مرة في مصر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
من العرض
من العرض   -   حقوق النشر  AFP

قدمت "ديور" السبت مجموعتها لخريف 2023 عند أهرام الجيزة قرب القاهرة، في أول عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر.

وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصاً للعرض.

وهذا العرض الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في معلم أثري مصري.

ففي تشرين الأول/أكتوبر، قدّم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر.

واستضاف مجمع أهرام الجيزة في السنوات الأخيرة خصوصاً حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر، في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزائرين في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

المصادر الإضافية • أ ف ب