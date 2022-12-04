English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسرائيل

لص سيارات فلسطيني يرفع حالة التأهب الأمني في مطار إسرائيلي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
سارق سيارات فلسطيني يضل طريقه ويقود عكس السير في مطار في إسرائيل
سارق سيارات فلسطيني يضل طريقه ويقود عكس السير في مطار في إسرائيل   -   حقوق النشر  Ariel Schalit/AP

قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا سرق سيارة واقتحم نقطة تفتيش في طريقه إلى مطار إسرائيل الرئيسي يوم الأحد، لينطلق إنذار أمني إلى أن أُلقي القبض عليه، وأشارت السلطات إلى أن السارق ضل طريقه وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وفي ثاني حادث من نوعه منذ سبتمبر-أيلول، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن غوريون بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به، وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، وصل إلى نقطة تفتيش المطار في سيارة مسروقة وشق طريقه نحو الصالة الرئيسية، مما أدى إلى مطاردة قصيرة تم خلالها إطلاق النار عليه واعتقاله.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات في إسرائيل إن هذا هو خامس حادث من نوعه على الأقل في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون إنه كما في الحوادث السابقة، يُعتقد أن المشتبه به اتخذ منعطفا خاطئاً من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس. وهذا يعني أن محاولته للهروب أوصلته إلى واحدة من أكثر المرافق التي تتمتع بالحماية الأمنية في إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشرطة "يحدث ذلك كل أسبوع تقريباً".

viber

وتزيد التوترات وسط تصاعد الهجمات في شوارع إسرائيل والمداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وساهم العنف في صعود اليمين المتطرف الذي من المرجح أن يلعب دوراً مهماً في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

المصادر الإضافية • رويترز