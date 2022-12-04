واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيف

واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيفمحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا
أمريكا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز يوم السبت إن المخابرات تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ولا ترى أي دليل على تراجع استعداد أوكرانيا على المقاومة رغم الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الرئيسية.
وأضافت هينز في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا "نشهد نوعا من الوتيرة المنخفضة للصراع بالفعل.. ونتوقع أن يكون هذا على الأرجح ما سنشهده في الأشهر المقبلة".
وقالت إن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء.
وتابعت "لدينا في الواقع قدر لا بأس به من الشكوك حول ما إذا كان الروس سيكونون مستعدين للقيام بذلك أم لا. أعتقد أن الأوكرانيين أكثر تفاؤلاً في ذلك الإطار الزمني".
ولدى سؤالها عن تأثير الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية المدنية الأخرى قالت هينز إن موسكو تهدف في جزء من ذلك إلى تقويض إرادة الأوكرانيين في المقاومة. وأضافت "أعتقد أننا لا نرى أي دليل على تقويض (تلك الإرادة) في الوقت الراهن".
وأشارت مديرة المخابرات الأمريكية إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات بدون طيار وأن موسكو تبحث عن أنواع أخرى من الذخائر الدقيقة من طهران وهو أمر سيكون "مقلقاً للغاية من حيث قدراتها".
زيلينكسي ينتقد السقف الأوروبي لسعر النفط الروسي ويقول إنه ينم عن موقف ضعيف
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بستين دولاراً بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبرا أنه ليس "قراراً جدياً" بعدما اقترحت كييف سعراً أدنى بمرتين.
من جهتها، أكّدت روسيا السبت أنها لن تقبل بتحديد سقف لسعر نفطها غداة الاتفاق على آلية قد تحدّ من واردات موسكو لتمويل هجومها في أوكرانيا. ويناهز سعر برميل الخام الروسي حالياً 65 دولاراً، أي ما يفوق السقف الاوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيراً محدوداً على المدى القصير.
وكانت كييف رحبت صباحاً بهذا القرار وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تلغرام إنه مع هذا القرار "ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمَّر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها".
لكن زيلينسكي قال مساء "أن يتم تحديد هذا السقف للأسعار الروسية ليس قراراً جدياً، فهذا الأمر مريح تماماً لموازنة الدولة الإرهابية". وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية إن "روسيا بتعمّدها زعزعة استقرار سوق الطاقة تسبّبت بالفعل بخسائر كبرى لحقت بكل بلدان العالم"، واعتبر أن القرار الصادر بتحديد سقف لسعر النفط الروسي ينم عن "موقف ضعيف".
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لن نقبل هذا السقف". وأكّد أن موسكو كانت قد "استعدّت" لمثل هذا الامر، من دون أن يضيف أي تفاصيل
وزير الدفاع الأمريكي يتهم روسيا بالوحشية المتعمدة في أوكرانيا
اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت روسيا "بالوحشية المتعمدة" في حربها في أوكرانيا، قائلا إن موسكو تستهدف المدنيين عمداً. وأضاف أوستن خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا "بوحشية متعمدة، تضع روسيا المدنيين والأهداف المدنية في مرمى نيرانها".
وأضاف "الهجمات الروسية خلفت قتلى من الأطفال ودمرت مدارس وحطمت مستشفيات".
دبلوماسية أمريكية كبيرة: بوتين ليس صادقاً بشأن محادثات السلام
قالت دبلوماسية أمريكية كبيرة يوم السبت بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين في كييف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صادقاً بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا حالياً.
وزارت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أوكرانيا لإظهار الدعم في وقت تحاول فيه روسيا تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وقالت للصحفيين "من الواضح أن الدبلوماسية هدف الجميع، لكن المرء يحتاج لشريك لديه إرادة".
وأضافت "من الواضح جداً، سواء في الهجمات على الطاقة، سواء في تصريحات الكرملين والسلوك العام، أن بوتين ليس صادقاً أو مستعداً لذلك".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه مستعد للتحدث مع بوتين إذا كان الرئيس الروسي مهتما بإنهاء الحرب. لكن الفكرة سرعان ما تلاشت عندما قال الكرملين إنه ينبغي على الغرب الاعتراف بضم موسكو المعلن لأربع مناطق أوكرانية.
حكومات الاتحاد الأوروبي تستكمل الموافقة على سقف أسعار النفط الروسي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت يوم السبت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر-كانون الأول.
ويأتي الإجراء، وهو فكرة لمجموعة الدول السبع، إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحرا الذي يدخل أيضا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول، ويهدف إلى السماح بتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط لدول ثالثة فقط للشحنات التي لا تتجاوز الحد الأقصى للأسعار.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان " اتخذت مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قراراً سيضر بعائدات روسيا بشكل أكبر ويقلل من قدرتها على الحرب في أوكرانيا".
وأضافت "سيساعدنا ذلك أيضاً على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما يعود بالفائدة على دول العالم التي تعاني حاليا من ارتفاع أسعار النفط".
وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل.
وسجل خام الأورال الروسي 67.44 دولار في ختام تعاملات يوم الجمعة.
واعتبارا من يوم الإثنين، لن يشتري الاتحاد الأوروبي نفسه أي خام روسي محمول بحراً، والذي كان يشكل 94 بالمئة من جميع واردات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من الخام الروسي.
وتابعت المفوضية أن التكتل سيتوقف أيضا عن استيراد أي منتجات نفطية من روسيا اعتباراً من الخامس من فبراير-شباط. وستحدد مجموعة السبع حداً أقصى لسعر المنتجات النفطية في وقت لاحق باستخدام نفس الآلية المطبقة على النفط الخام بالضبط.
مصادر: أوبك+ ستبقي سياسة النفط دون تغيير في محادثاتها يوم الأحد
قالت خمسة مصادر في أوبك+ يوم السبت إن من المرجح أن تُبقي المجموعة على أهدافها لإنتاج النفط عندما تجتمع يوم الأحد، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وأثارت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني هذا العام حتى نهاية عام 2023.
واتهمت واشنطن أوبك+ وواحدة من الدول التي تقود المجموعة، وهي المملكة العربية السعودية، بالانحياز لروسيا رغم الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
وقالت أوبك+ إنها خفضت الإنتاج بسبب توقعات لاقتصاد أضعف وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو الصيني والعالمي ورفع أسعار الفائدة.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على أن يكون الحد الأقصى لسعر البرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا 60 دولارا، في خطوة لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها وفقا لهذا الحد الأقصى وإنها تجري تحليلا للتوصل إلى الرد المناسب.
وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك إن سقف الأسعار محير وربما يكون غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول رفضت إدانة الحرب في أوكرانيا، مثل الصين والهند.
وقالت مصادر إن الدول الأعضاء في أوبك اجتمعت عبر الإنترنت يوم السبت بدون حلفاء مثل روسيا وناقشت في الغالب المسائل الإدارية. ولم يناقش الوزراء فرض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
وقال خمسة مندوبين من أوبك+ يوم السبت إن من المرجح أن توافق المجموعة في اجتماعها يوم الأحد على تمديد السياسة.
وكان مصدران آخران من أوبك+ قالا يوم الجمعة إن مناقشة تخفيض الإنتاج مرة أخرى ليست مستبعدة تماما نظرا للمخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب.
وتبدأ أوبك+ المحادثات في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش من صباح يوم الأحد بعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يعقبه مؤتمر للوزراء.