شاهد | الهوت دوغ.. وجبة الحرب الأكثر شيوعاً بين أفراد الجيش الأوكراني

أصبحت النقانق [Hot Dog] إحدى وجبات الجيش الأوكراني الأكثر شيوعاً منذ بدء الحرب في أواخر شباط/فبراير 2021، حتى أن بعض الجنود الأوكرانيين لا يترددون في القول إنها وجبة الحرب.

على الجبهة الشرقية، يتكرر المشهد كل صباح: يحضر عسكريون فطوراً، ركيزتاه القهوة والنقانق (هوت دوغ). ويقول أحد العسكريين: عندما أشرب القهوة وآكل الهوت دوغ، أشعر وكأني أعود إلى البيت مجدداً".

وتقدم الأكشاك ومحطات الوقود والمخابز وأماكن أخرى في البلاد الهوت دوغ التي كسبت نجاحاً واسعاً إذ يسهل تحضيرها، كما أنها "لذيذة وفيها الأساسي لسدّ الجوع" بحسب تعبير أحد الجنود الأوكرانيين.

ويضيف الجندي قائلاً: أهم شيء أن تحضيرها سريع وهي ومتاحة في كل مكان. ولم يتسمّم أحد حتى الآن منها".

ويقول جندي آخر إنه لم يأكل الهوت دوغ قبل الحرب، لأن زوجته تعتقد أن الطعام الذي يتم تحضيره في المنزل صحّي أكثر ويضيف "ولكن الآن آكل شطائر الهوت دوغ وهي لا تعرف بذلك".

وهذه النقانق تتألف من مزيج من اللحوم وتضاف إليها بعض التوابل وهي أكلة "بسيطة" نسبياً.

ويصعب جداً التأكد من تاريخ هذه الوجبة ولكن يعتقد أن منشأها مدينة فرانكفورت الأمريكية، وأن مهاجرين ألمان نقلوها إلى بروكلين في الولايات المتحدة (نيويورك) في أواخر القرن التاسع عشر حيث بدأت من هناك شهرتها العالمية.