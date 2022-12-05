عشر شخصيات عالمية ستكون في صدارة الأحداث عام 2023

من حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس إلى لاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويبانياما مرورا برئيسة تايوان تساي إينغ-وين: عشر شخصيات ينبغي متابعتها في 2023.

رون ديسانتيس

حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس John Locher

يقبل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاما) على عام مفصلي في مساره السياسي، بعد فوزه الكاسح على رأس هذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، مع ترقب إعلان خوضه الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي عام 2024.

وسيواجه السياسي الواسع الشعبية في المعسكر المحافظ عندها مرشده السابق دونالد ترامب الذي ابتكر له منذ الآن لقب "رون ديسانكتيمونيوس" ما يعني "رون المدّعي الأخلاق".

كريستالينا غورغييفا

كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

تتصدر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال 2023 الجهود الرامية إلى تفادي أزمة ديون واسعة النطاق، في ظل عواقب تفشي الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا اللذين تسببا بزيادة هائلة في قروض الدول وبتضخم متسارع.

وبين زيادة معدلات الفائدة ومخاطر الركود الاقتصادي، تواجه دول كثيرة من الأكثر هشاشة اقتصاديا مخاطر التخلف عن السداد.

الأمير هاري

الأمير هاري Kirsty Wigglesworth/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

بعد صدمة انسحابه من العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميغان عام 2020، والمقابلة الصحافية المدوية معه في 2021 ومسلسل وثائقي تباشر نتفليكس عرضه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، ينشر الأمير هاري مذكراته في كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع أن يحدث الكتاب الصادر بعنوان "سبير" (الاحتياطي) والذي يقال أنه سيكون صريحا، ضجة كبيرة قبل بضعة اشهر من تتويج والده الملك تشارلز في السادس من أيار/مايو.

بوب إيغر

بوب إيغر الرئيس التنفيدي لشركة ديزني Jordan Strauss/

أمام بوب إيغر الذي أعيد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر على رأس ديزني، سنتان لإنقاذ إرثه والتعويض عن خسائر منصات البث التدفقي التي اعتمدت عليها مجموعة الترفيه العملاقة الأميركية لمنافسة نتفليكس.

وكان سلفه بوب تشابك الذي أقيل بمفعول فوري، أثار غضب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بانتقاده قانونه حول "لا تقل مثلي" الذي يحظر تدريس مواضيع على ارتباط بالتوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي في المدرسة الابتدائية. وردا على هذه الانتقادات، ألغى ديسانتيس الوضع الخاص الذي كان يحظى به منتزه ديزني وورلد في فلوريدا منذ الستينات.

انس جابر

لاعبة كرة المضرب التونسيّة أنس جابر Tim Heitman/

وضعت لاعبة كرة المضرب التونسيّة أنس جابر، أول عربية تصل إلى نهائي ويمبلدون، هدفين للعام المقبل، هما أن تصبح المصنفة الأولى في العالم وأن تفوز في إحدى دورات البطولات الكبرى.

وتعتبر اللاعبة المصنفة ثانية عالمياً نجمة في تونس حيث منحها وزير الرياضة لقب "وزيرة السعادة"، وبثت شغف هذه الرياضة في كل البلاد.

سيدني ماكلافلين

العداءة لأميركية سيدني ماكلافلين Ashley Landis

من المتوقع أن تلقى الأميركية سيدني ماكلافلين، أول عداءة حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز البالغ 51 ثانية خلال مونديال يوجين، نجاحا كبيرا خلال مباريات بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست في آب/أغسطس.

وألمحت البطلة البالغة 23 عاما والتي حطمت أربع مرات الرقم القياسي العالمي (50,68 ثانية) لرياضتها المفضلة، إلى أنها قد تخوض سباق 400 متر أو سباق مئة متر حواجز.

بيتر أوبي

بيتر أوبي المرشح للإنتخابات الرئاسية في نيجيريا Gbemiga Olamikan/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

هل يحدث بيتر أوبي مفاجأة في انتخابات رئاسة نيجيريا في شباط/فبراير؟ يطمح العمالي لتجسيد التغيير الذي ينتظره شباب البلد الأكبر من حيث عدد السكان في إفريقيا، بخلافته محمد بخاري.

ويطرح الكاثوليكي البالغ 61 عاماً الذي يؤكد أنه يحمل الساعة ذاتها منذ 17 عاما وينتعل حذاء ثمنه أقل من ستين يورو، نفسه على أنه المرشح المنزه عن الفساد بمواجهة خصميه من أكبر حزبين في نيجيريا.

مارغو روبي

الممثلة الأسترالية مارغو روبي Evan Agostini

تواصل النجمة الأسترالية مارغو روبي صعودها الملفت في هوليوود العام المقبل إذ تلعب دور "باربي" إلى جانب راين غوسلينغ في فيلم المخرجة الناشطة من أجل حقوق المرأة غريتا غيرويغ، قبل أن تشارك مع براد بيت في فيلم "بابيلون" لداميان شازيل.

تساي إنغ وين

رئيسة تايوان تساي إنغ وين Chiang Ying-ying/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

تواجه رئيسة تايوان منذ 2016 تساي إنغ-وين في الأشهر المقبلة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الصين بمضاعفتها عمليات التوغل في المجال الجوي للجزيرة.

وبلغ التوتر مستوى غير مسبوق في آب/أغسطس بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي ردت عليها بكين بمناورات عسكرية ضخمة.

فيكتور ويمبانياما

لاعب كرة السلة لفرنسي فيكتور ويمبانياما البالغ طوله 2,21 م Bob Edme/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

من المتوقع أن يكون الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الخيار رقم واحد في درافت الـ"أن بي ايه" في 2023.

ويلعب الفرنسي البالغ طوله 2,21 م والذي يتابعه الجمهور الأميركي عن كثب، حاليا مع فريقه بولون لوفالوا ميتروبوليتانز 92 في الدوري الفرنسي الذي يعاد بثه عبر تطبيق الدوري الأميركي، في سابقة بالنسبة لمباريات دوري غير تابع للـ"إن بي إيه"، تعكس الإثارة المتزايدة حول مستقبل ابن الـ18 عامًا.