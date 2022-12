اليابان بدأت تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي ومسؤول أوكراني كبير يحذر من خطط ماسك "السحرية"

انتقد أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، الأحد إيلون ماسك مالك منصة تويتر بسبب "الحلول السحرية البسيطة" التي يقدمها الملياردير، مشيرا إلى أفكار طرحها حول الغزو الروسي لأوكرانيا والإشراف على محتوى تويتر.

وضرب ميخايلو بودولياك مثالين على هذه الاقتراحات هما "تبادل الأراضي الأجنبية مقابل سلام وهمي" و"فتح جميع الحسابات الخاصة لأن حرية التعبير يجب أن تكون شاملة".

وكتب بودولياك عبر تويتر "يفضل (إيلون ماسك) ما تسمى ‘بالحلول السحرية البسيطة‘"، وذلك في إشارة جلية إلى خطط ماسك لإصلاح منصة تويتر، بالإضافة إلى تغريدة دعا فيها أوكرانيا إلى التخلي عن شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في مقابل السلام.

.@elonmusk prefers so-called magical "simple solutions". "Exchange foreign territories to illusory peace" or "open all private accounts because freedom of speech has to be total". But there is one thing. Good intentions necessarily pave the road to Putin's or Kanye West's hell.