اليابان بدأت تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي ومسؤول أوكراني كبير يحذر من خطط ماسك "السحرية"محادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا
رأت الحقوقية إيرينا شيرباكوفا، إحدى المشاركات في تأسيس منظمة ميموريال الحقوقية الروسية، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي أغلقت سلطات الكرملين أبوابها مؤخراً، أنه لا يوجد حالياً حلّ دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.
اليابان بدأت تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
قالت الحكومة اليابانية إنها بدأت في تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من يوم الإثنين لكنها أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.
يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا يوم الجمعة لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وقالت الحكومة في بيان إن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين-2 في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر "في ضوء أمن الطاقة في اليابان".
وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الخامس من فبراير شباط 2023.
مسؤول أوكراني كبير يحذر من خطط ماسك "السحرية والبسيطة"
انتقد أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، الأحد إيلون ماسك مالك منصة تويتر بسبب "الحلول السحرية البسيطة" التي يقدمها الملياردير، مشيرا إلى أفكار طرحها حول الغزو الروسي لأوكرانيا والإشراف على محتوى تويتر.
وضرب ميخايلو بودولياك مثالين على هذه الاقتراحات هما "تبادل الأراضي الأجنبية مقابل سلام وهمي" و"فتح جميع الحسابات الخاصة لأن حرية التعبير يجب أن تكون شاملة".
وكتب بودولياك عبر تويتر "يفضل (إيلون ماسك) ما تسمى ‘بالحلول السحرية البسيطة‘"، وذلك في إشارة جلية إلى خطط ماسك لإصلاح منصة تويتر، بالإضافة إلى تغريدة دعا فيها أوكرانيا إلى التخلي عن شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في مقابل السلام.
.@elonmusk prefers so-called magical "simple solutions". "Exchange foreign territories to illusory peace" or "open all private accounts because freedom of speech has to be total". But there is one thing. Good intentions necessarily pave the road to Putin's or Kanye West's hell.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022
واستحوذ ماسك على تويتر يوم 27 أكتوبر تشرين الأول، ويصف نفسه بأنه مناصر لحرية التعبير. وعلاقة أوكرانيا بماسك، أغنى رجل في العالم، معقدة منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير-شباط.
ومُدح في الأيام الأولى للحرب لتوفيره الآلاف من لواقط الإنترنت، من صنع شركته سبيس إكس، عبر أقمار ستارلينك الصناعية لأوكرانيا مجاناً، ولكن علاقة الصداقة بدأت في التدهور في أكتوبر-تشرين الأول عندما أعلن ماسك تأييده لشروط سلام رفضتها كييف.
ودعا الملياردير إلى إعلان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، جزءاً من روسيا وإجراء عمليات استفتاء في أراض محتلة أخرى بإشراف الأمم المتحدة حول إذا ما كان ينبغي لروسيا البقاء أم الرحيل.
عبور على خط المواجهة
انتظرت أسر أوكرانية في البرد القارس يوم الأحد عبور أحبائها من الضفة التي تحتلها روسيا من نهر دنيبرو إلى خيرسون، وهي مدينة ترزح تحت وطأة القصف الشديد منذ أن استعادتها أوكرانيا من القوات الروسية الشهر الماضي.
وحذر مسؤولون عسكريون في منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا يوم السبت من أن القتال في المنطقة قد يحتدم، وقالوا إنهم سيرفعون بشكل مؤقت حظرا على عمليات العبور للمساعدة في إجلاء المواطنين الموجودين في الأراضي التي تحتلها روسيا على الضفة الشرقية.
وبموجب الإعفاء المستمر ثلاثة أيام كان أولها يوم السبت، يمكن للأوكرانيين في القرى الموجودة على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو عبور النهر خلال ساعات النهار إلى نقطة محددة.
ولكن مع اقتراب اليوم الثاني من الإعفاء من نهايته، لم يعبر شخص واحد النهر. وانتظر نحو 20 شخصا في حالة يأس مع مجموعة من الجنود وسيارة إسعاف عند ميناء خيرسون على النهر، بينما استمر تردد صوت القصف من مكان قريب.
الكويت بعد اجتماع أوبك+: تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي على طلب النفط يستدعي استمرار الحيطة
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بدر الملا يوم الأحد قوله إن قرارات تحالف أوبك+ تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن استقراره. وأضاف الوزير أن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيراته على معدل تنامي الطلب على النفط "يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق."
أكثر من 500 بلدة ما زالت محرومة من الكهرباء في أوكرانيا
ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء الأحد، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية، كما ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.
وقال يفغيني ينين النائب الأول لوزير الداخلية للتلفزيون الأوكراني إن "العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد". وأضاف "حالياً هناك 507 بلدات في ثماني مناطق من بلادنا محرومة من التيار الكهربائي".
وأوضح أن "منطقة خاركيف هي الأكثر تضرراً و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من تسعين (قرية) ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوهانسك 43".
ودعت السلطات الأوكرانية المدنيين السبت مجدداً إلى الصمود على الرغم من تدهور الظروف المعيشية.
وقال حاكم منطقة ميكولايف (جنوب) فيتاليتش كيم على شاشة التلفزيون "يجب أن نصمد" بينما يؤدي انقطاع التيار الكهربائي مرات عدة في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام، والبرد مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام.
ويثير احتمال توجيه ضربات روسية جديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية مخاوف من شتاء معقد خصوصا للسكان المدنيين، ومن موجة جديدة من اللاجئين خارج البلاد.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك الأحد إن موسكو تعمل على احتمال حظر إمدادات النفط الخاضعة لعقوبات غربية تحدد سقف سعرها. وأضاف نوفاك "نعمل على وضع آليات لحظر تحديد سقف السعر، بمعزل عن المستوى، لأن من شأن هكذا تدخل في الأسعار زعزعة الأسواق أكثر". وشدد نوفاك على أن روسيا لن تعمل تحت سقف للأسعار، حتى لو أجبرت على خفض الإنتاج.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة الماضي على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولاراً في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
أصبحت النقانق [Hot Dog] إحدى وجبات الجيش الأوكراني الأكثر شيوعاً منذ بدء الحرب في أواخر شباط/فبراير 2021، حتى أن بعض الجنود الأوكرانيين لا يترددون في القول إنها وجبة الحرب الأبرز.
قُتل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو بعد تسمّمه بمادة البولونيوم-210 المشعة عام 2006 في العاصمة البريطانية ما أدى إلى توتر العلاقات بين موسكو ولندن. وخلص تحقيق أجرته بريطانيا إلى أن مقتله ربما كان بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
وزارة الدفاع البريطانية: هناك تراجع قوي في الدعم الشعبي الروسي للحرب على أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تقرير استخباراتي لها اليوم، الأحد، إن هناك إشارات صدرت عن وسائل إعلام مستقلة في روسيا تدل على انخفاض "كبير" في وسط مؤيدي الحرب التي يقودها الجيش الروسي في أوكرانيا.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/wgwjroo1ys
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pSq13JBIrv
وكان موقع "ميدوزا" المستقل قال إنه حصل على نسخة من استطلاع سري للرأي أجرته مؤسسة حكومية منبثقة عن الكرملين وإن النتائج تشير إلى أن 55 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم يدعمون مفاوضات السلام بينما قال 25 بالمئة فقط إنهم مع استمرار الحرب.
ولا يذكر التقرير هامش الخطأ.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال مركز "ليفادا" الروسي المستقل بعد استطلاع مشابه إن 53 بالمئة من المشاركين دعموا محادثات سلام، بينما أيّد 41 بالمئة استمرار العمليات العسكرية فيما لم يحسم 6 بالمئة قرارهم.
وشارك في الاستطلاع الثاني نحو 1.600 شخص وكان هامش الخطأ في 3.4 بالمئة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الروسية للسيطرة بشكل كامل على قطاع المعلومات فقد أصبح النزاع العسكري أمراً ملموساً وواقعياً بشكل متزايد للعديد من الروس منذ التعبئة الجزئية في أيلول-سبتمبر 2022.