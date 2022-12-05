رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى قطر في مؤشر على تحسن العلاقات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يبدأ يوم الإثنين زيارة رسمية لقطر في أول زيارة من نوعها منذ أنهت السعودية وحلفاؤها مقاطعة للدوحة قبل نحو عامين.

وذكرت الوكالة "تأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

سيزور محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات قبل أن يصبح رئيساً في وقت سابق من هذا العام، قطر بدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تستضيف بلاده كأس العالم لكرة القدم.

ورأى محللون سابقاً أن محمد بن زايد أحد المهندسين الرئيسيين لمقاطعة البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قطر، والتي بدأت في عام 2017.

والمقاطعة التي أدت إلى إغلاق الدول الأربع للطرق الجوية والبحرية إلى قطر، لم تنته إلا في كانونالثاني-يناير 2021 قبل تولي الرئيس جو بايدن منصبه في الولايات المتحدة. وكانت بدأت فور زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة في وقت مبكر من رئاسته.