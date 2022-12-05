ظهرت أحدث قاذفة قنابل نووية أمريكية لأول مرة يوم الجمعة بعد سنوات من التطوير السري وكجزء من رد البنتاغون على المخاوف المتزايدة بشأن صراع مستقبلي مع الصين. تعد "بي-21 ريدر" أول طائرة قاذفة أمريكية جديدة منذ أكثر من 30 عامًا. يتم تصنيف كل جانب من جوانب البرنامج تقريبًا.

مع حلول المساء فوق مصنع القوات الجوية رقم 42 في بالمديل، ألقى الجمهور أول لمحة عن رايدر في حفل محكم السيطرة. بدأ الأمر بجسر علوي للقاذفات الثلاثة التي لا تزال في الخدمة: "بي-52 ستراتوفورتوريس" و"بي-1 لانسر" و "بي-2 سبيريت". ثم فتحت أبواب الحظيرة ببطء وسُحبت الطائرة "بي-21 رايدر" جزئيًا خارج المبنى.

قال وزير الدفاع لويد أوستن: "هذه ليست مجرد طائرة جديدة... إنه تجسيد لتصميم الولايات المتحدة الأمريكية على الدفاع عن الجمهورية التي نحبها جميعًا".

تعد "بي-21 ريدر"جزءًا من جهود البنتاغون لتحديث جميع الأرجل الثلاث لثالوثها النووي، والذي يتضمن صواريخ باليستية نووية تطلق من الصوامع ورؤوس حربية تطلق من الغواصات ، حيث تتحول من حملات مكافحة الإرهاب في العقود الأخيرة لتلبية التحديث العسكري السريع للصين.

الصين في طريقها لامتلاك 1500 سلاح نووي بحلول عام 2035، كما أن مكاسبها في مجال تفوق سرعات الصوت والحرب الإلكترونية وقدرات الفضاء تمثل "التحدي الأكثر أهمية ومنهجية للأمن القومي للولايات المتحدة والنظام الدولي الحر والمفتوح"، قال البنتاغون هذا الأسبوع في تقرير الصين السنوي.