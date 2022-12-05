مونديال قطر: كرواتيا تتأهل إلى دور ربع النهائي إثر الفوز على اليابان بفضل ركلات الترجيح

تألق الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش وقاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي بتصديه لثلاث ركلات ترجيح أمام اليابان (3-1) بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي، الإثنين على استاد الجنوب في الوكرة ضمن منافسات ثمن النهائي في مونديال قطر لكرة القدم.

وسمح ليفاكوفيتش لكرواتيا، وصيفة مونديال 2018، بمتابعة مسيرتها الناجحة في كأس العالم بتصديه للبديلين تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا، فيما اصطدمت كرة الكرواتي ماركو ليفايا بالقائم الأيمن. وسجل البديل ماريو باشاليتش ركلة التأهل إلى ربع النهائي.

قال ليفاكوفيتش لقناة "بي إن سبورتس" "هذه لحظة هامة جداً في مسيرتي. كانت الاجواء رائعة. اشعر بحال جيدة وانا سعيد جداً. كانت مباراة متطلبة ولقد استعدَدنا جيدا لها".

"الأمر صعب"

وبتأثر شديد والدموع في عينيه علّق القائد يوشيدا على خسارة فريقه قائلاً: "بذلنا قصارى جهدنا خلال البطولة وحققنا نتائج رائعة أمام إسبانيا وألمانيا". وتابع "أنا فخور بفريقي وبزملائي. أريد أن أشكر الجماهير في الملاعب وخلف شاشات التلفزة. الأمر صعب ولكني فخور حقاً بما حققناه. لقد استمتعت كثيراً في البطولة".

وافتتح دايزن ماييدا التسجيل لليابان في الشوط الاول (43)، قبل أن يعادل إيفان بيريشيتش لكرواتيا في الثاني (55).

الهدف الافتتاحي لليابان خلال دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم بين اليابان وكرواتيا على ملعب الجنوب في الوكرة ، قطر ، Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وكما كان متوقعاً، أجرى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش تغييرات عدة في تشكيلته الاساسية فدفع بالثنائي المدافع بورنا باريتشيتش والمهاجم برونو بيتكوفيتش بدلاً من بورنا سوسا وماركو ليفايا بسبب مشاكل عضلية.

وبدوره زج مدرب اليابان هاجيمي مورياسو بالمهاجم ريتسو دوان صاحب هدفين في المونديال بعد دخوله من على مقاعد البدلاء، أساسياً على الرواق الايمن. في حين لعب جونيا إيتو بدلاً من هيروكي ساكاي.

وشكّلت اليابان خطراً على كرواتيا في بداية الشوط الأوّل، فمرر إيتو كرة زاحفة من الرواق الأيمن مرت من أمام المرمى فشل يوتو ناغاتومو ثم دايزن ماييدا في الوصول إليها (12).

ومرر باريشيتش كرة عرضية من الرواق الأيسر داخل المنطقة، حولها إيفان بيريشيتش برأسه نحو المرمى، إلا أن أندري كراماريتش المندفع من الخلف فشل في تحويلها إلى الشباك (28).

وعلى وقع هتاف الجماهير اليابانية في المدرجات وقرع الطبول، تابع "الساموراي" هجماته فتحصل على عدة فرص لافتتاح التسجيل بعد ركلة ركنية وصلت إلى ريتسو دوان ليمرر من الجهة اليمنى إلى القائم الثاني، حيث يوشيدا مررها إلى مهاجم سلتيك الاسكتلندي دايزن ماييدا سددها بيسراه قوية في شباك الحارس ليفاكوفيتش (43)، لينتهي الشوط الاول بتقدم أبطال آسيا 4 مرات.

احتفل الكرواتي إيفان بيريسيتش بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال دور الـ16 لكأس العالم Thanassis Stavrakis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

استهلت اليابان الشوط الثاني بتسديدة من خارج المنطقة للاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني دايتشي كامادا علت العارضة (46)، فيما تابعت جماهير "الساموراي الأزرق" بث الحماس في لاعبيها الذين بدوا غير خائفين من وصيف مونديال روسيا 2018، فيما علا صراخ الجماهير الكرواتية مطالبين بركلة جزاء بعد سقوط بتكوفيتش داخل المنطقة (52).

عادل بيريشيتش النتيجة برأسية رائعة على يسار الحارس شويتشي غوندا بعد عرضية من ديان لوفرين (55)، في عاشر أهدافه في مسابقة كبرى في كأس العالم أو أمم أوروبا.

ورد نظيره الياباني بابعاد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة للمخضرم لوكا مودريتش في أول ظهور حقيقي للاعب وسط ريال مدريد الاسباني (63). ونشط المنتخب الكرواتي في الهجوم، فيما رفعت الجماهير اليابانية من وتيرة حماسها مع اقتراب "الساموراي" من منطقة منافسه.

وأخطأ مايا يوشيدا في تمرير الكرة في منتصف الملعب، فاستغلها بيريشيتش الأخطر في المباراة ليتوغل ويسدد كرة قوية صدها تاكيهيرو تومياسو (77). وتبادل المنتخبان الهجمات من دون خطورة تذكر مع اجراء المدربين لعدة تغييرات، ليعلن الحكم نهاية المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 1-1 وخوض شوطين إضافيين للمرة الاولى في النهائيات.

خرج مودريتش المرهق ودخل لوفرو ماير في الشوط الإضافي الاول (99)، وكاد المنتخب الياباني يتقدم بتسديدة البديل كاورو ميتوما وجدت الحارس ليفاكوفيتش بالمرصاد (105).

وأقدم مدرب كرواتيا على اخراج الهداف بيريشيتش (106) مع بداية الشوط الإضافي الثاني حيث كانت اليابان الأخطر فهددت مرمى منافسها من دون أن تهز الشباك، وسدد ماير كرة أخيرة مرت بجانب القائم الايسر.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة كرواتيا والتي كان بطلها الحارس ليفاكوفيتش بتصديه لثلاث ركلات. وهي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في كأس العالم، ففازت كرواتيا 1-صفر عام 1998 وتعادلا سلباً عام 2006 في دور المجموعات.

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يسدد ركلة جزاء Eugene Hoshiko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وحققت اليابان مفاجأتين مدويتين في الدور الأول بتغلبها على ألمانيا واسبانيا بالنتيجة ذاتها 2-1 لتحتل صدارة المجموعة الخامسة، وتبلغ ثمن النهائي للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم.

في المقابل، تأهلت كرواتيا ثانية المجموعة السادسة خلف المغرب إلى ثمن النهائي للمرة الثالثة، ونجح منتخب "فاتريني" (اللهب) في المرتين السابقتين في تجاوز هذا الدور ووصلت إلى نصف نهائي مونديال 1998 وثم إلى نهائي روسيا 2018.