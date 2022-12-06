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روسيا

تعرض مهبط طائرات إلى "هجوم" بمسيرة في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
صورة لناقلة جنود روسية مدمرة بعد قتال مع الجيش الأوكراني في قرية بروسكينسكه، أوكرانيا، الاثنين 5 ديسمبر 2022
صورة لناقلة جنود روسية مدمرة بعد قتال مع الجيش الأوكراني في قرية بروسكينسكه، أوكرانيا، الاثنين 5 ديسمبر 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

استهدفت مسيّرة مهبطا للطائرات في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم محلي الثلاثاء، بعد يوم على تحميل موسكو كييف مسؤولية ضربات بمسيّرات استهدفت قاعدتين جويتين روسيتين.

وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت على وسائل التواصل الاجتماعي "نتيجة هجوم بمسيّرة على منطقة مهبط كورسك للطائرات، اندلعت النيران في خزّان للنفط. لم يسقط أي ضحايا".

وأضاف أن السلطات ما زالت تحاول السيطرة على الحريق.

والاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا "حاولت ضرب" قاعدة ياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز الجوية في منطقة ساراتوف باستخدام "مسيّرات سوفياتية الصنع".

وتمّ اعتراض المسيّرات لكن الحطام سقط وانفجر في القاعدتين الجويتين، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وأفادت بأن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب أربعة بجروح.