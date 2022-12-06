الشرطة: تهديدات تغلق أسواق عيد الميلاد في دوسلدورف الألمانية

أغلقت مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا أسواق عيد الميلاد في مركز المدينة التاريخي، كإجراء وقائي يوم الاثنين، بعدما تلقت الشرطة تهديدات ضد إحداها، بحسب الشرطة.

وقال متحدث باسم المدينة إن البلدة القديمة، بما يشمل مبنى البلدية، أُغلقت لكنه لم يقدم أسبابا. وقالت صحيفة بيلد، التي كانت أول من أفاد بحالات الإغلاق، إن متصلا هدد بأنه سيقتحم السوق الواقعة عند مبنى البلدية بشاحنة.

وقالت الشرطة إن الضباط انتشروا في المكان لكن الوضع هادئ. وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، أغلقت الشرطة في برلين الطرق وكثفت الوجود الأمني حول سوق أليكساندر بلاتس لعيد الميلاد بسبب تهديد عبر اتصال هاتفي.

وأفادت صحيفة برلينر تسايتونج حينئذ بأن مجهولا اتصل بالشرطة قائلا إنه خطط لصدم حشود المحتفلين بسيارته. وأعلنت الشرطة انتهاء الخطر بعد ثلاث ساعات، قائلة إنها تحقق في الاشتباه بإساءة استخدام الخط الساخن للطوارئ. ولقي 12 حتفهم في عام 2016 عندما اقتحم شخص بشاحنة مسروقة سوقا مزدحمة لعيد ميلاد في برلين.