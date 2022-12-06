خامنئي يدعو إلى إصلاح النظام الثقافي الإيراني

قالت وسائل إعلام حكومية يوم الثلاثاء إن الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، دعا إلى "إعادة بناء ثورية للنظام الثقافي في البلاد" في غمرة استمرار الاحتجاجات بأنحاء البلاد في الضغط على السلطات.

وقال خامنئي خلال اجتماعه مع مجلس ثقافي تابع للدولة "من الضروري إحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد.. على المجلس الأعلى مراعاة ضعف الثقافة في مجالات مختلفة في البلاد".

وتهز الاضطرابات إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر أيلول في مقر للشرطة بعد اعتقالها لارتدائها "زيا إسلاميا غير لائق".

وشكلت الاحتجاجات أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.