وزارة الخارجية الأوكرانية: 15 سفارة أوكرانية تلقت طرودا مشبوهة تحمل عنوان وكالة تيسلا في ألمانيا

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء أن سفاراتها في الخارج تلقت مؤخرا 31 تهديدا أو طردا مشبوها يعود عنوان المرسل الموجود عليها إلى وكالة لسيارات تيسلا الكهربائية في ألمانيا.

وقالت سفارة أوكرانيا في مدريد أواخر الشهر الماضي إن أحد حراس الأمن أصيب بجروح طفيفة بعد فتح طرد مفخخ موجه إلى السفارة، وبعد ذلك أبلغت أوكرانيا عن مزيد من الحوادث المشابهة.

وقال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني "لدينا بالإجمال 31 حالة في 15 دولة"، مشيرا إلى أن سفارات أوكرانيا في إيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والدنمارك من بين المكاتب الدبلوماسية التي تلقت طرودا مشبوهة.

وأضاف: "جميع الطرود تحمل عنوان المرسل نفسه: وكالة سيارات تيسلا في مدينة شيندلفينغن الألمانية. وتم إرسالها من مكاتب بريد غير مجهزة بأنظمة مراقبة بالفيديو".

وأكد كوليبا أن السفارات والقنصليات الأوكرانية "تعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة" منذ أسبوع، ويشمل ذلك خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية.

وقال إن: "المجرمين حرصوا أيضا على اتباع اجراءات لعدم ترك آثار حمضهم النووي على الطرود"، مضيفا أنه على اتصال بنظرائه في البلدان التي تعرضت السفارات الأوكرانية فيها لتهديدات.

وكانت بعثات دبلوماسية أوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي قد تلقت في وقت سابق هذا الشهر طرودا تحتوي على عيون حيوانات، الأمر الذي وصفته كييف الجمعة بأنه "حملة ترهيب مخطط لها بشكل جيد".