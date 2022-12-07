الصين تعلن تخفيفها القيود المرتبطة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد

أعلنت الصين الأربعاء تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

أعلنت الصين الأربعاء تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 على نطاق واسع مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

وبموجب الإرشادات الجديدة يمكن لبعض المصابين الذين لا تبدو عليهم عوارض أو مع عوارض طفيفة الخضوع للعزل المنزلي، ما يضع حدا لشرط عزل جميع المصابين في منشآت حكومية.

كما سيتم الحد من وتيرة ونطاق فحوص بي سي آر، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بكين.

وستقتصر الفحوص الجماعية الإلزامية، التي كثيرا ما اعتبرت شرطا مرهقا في تطبيق سياسة صفر-كوفيد في الصين، على مناطق "عالية المخاطر" ومدارس.

ولن يُطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة، ولن يُطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول، بحسب القواعد الجديدة.

ويأتي الإعلان في أعقاب تظاهرات في أنحاء البلاد قلما تحدث، احتجاجا على سياسات الحزب الشيوعي الحاكم الصارمة لاحتواء كوفيد.

وتوسعت التظاهرات لتصبح دعوات لمزيد من الحريات السياسية، بل طالب البعض بتنحي الرئيس شي جينبينغ.

وجاء الإعلان الأربعاء بعد ساعات على نشر الحكومة بيانات أظهرت التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة صفر كوفيد.

وتراجعت الواردات والصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستويات لم تُسجل منذ مطلع 2020.

وانخفضت الوردات في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 10,6 بالمئة على أساس سنوي في أكبر تراجع منذ أيار/مايو 2020، بحسب الإدارة العامة للجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 8,7 بالمئة في الفترة نفسها.