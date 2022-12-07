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روسنفت تعلن عن خسائر بقيمة 889 مليون دولار ناجمة عن"نقل" أصول في ألمانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
Rosneft
Rosneft   -   حقوق النشر  KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP or licensors

أعلنت مجموعة روسنفت الروسية العملاقة للنفط أن أرباحها في الأشهر التسعة الماضية تضررت بشدة من جراء مصادرة برلين منشآت التكرير التابعة لها في ألمانيا.

وقالت روسنفت في بيان "في الفصل الثالث في 2022، جاءت أكثر الانعكاسات السلبية على العائدات من جراء نقل أصول الشركة في ألمانيا (...) ما أدى إلى تسجيل خسائر إضافية بقيمة 56 مليار روبل أي حوالى 889 مليون دولار".