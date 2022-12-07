روسنفت تعلن عن خسائر بقيمة 889 مليون دولار ناجمة عن"نقل" أصول في ألمانيا

أعلنت مجموعة روسنفت الروسية العملاقة للنفط أن أرباحها في الأشهر التسعة الماضية تضررت بشدة من جراء مصادرة برلين منشآت التكرير التابعة لها في ألمانيا.

وقالت روسنفت في بيان "في الفصل الثالث في 2022، جاءت أكثر الانعكاسات السلبية على العائدات من جراء نقل أصول الشركة في ألمانيا (...) ما أدى إلى تسجيل خسائر إضافية بقيمة 56 مليار روبل أي حوالى 889 مليون دولار".