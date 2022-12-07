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أفغانستان
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طالبان تنفذ أول إعدام علني منذ توليها الحكم مجددا في أفغانستان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عنصر من قوات الأمن التابعة لحركة طالبان يحرس نقطة تفتيش في جلال آباد، أفغانستان
عنصر من قوات الأمن التابعة لحركة طالبان يحرس نقطة تفتيش في جلال آباد، أفغانستان   -   حقوق النشر  -/AFP or licensors

أعلنت طالبان أن افغانيا دين بارتكاب جريمة تم إعدامه علنا الأربعاء، في سابقة منذ تولي الإسلاميين الحكم مجددا في افغانستان في آب/اغسطس 2021.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة الى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الاسلامية.

لم تعترف أي دولة بحركة طالبان حكومة رسمية لأفغانستان، وتواجه الحركة صعوبات في التعامل مع أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تنفيذ صارم لعقوبات دولية وقطع المساعدات التنموية.

وضغطت العديد من الحكومات، من بينها واشنطن، على طالبان لتخفيف القيود المفروضة على النساء وفتح المدارس الثانوية للفتيات.

المصادر الإضافية • أ ف ب