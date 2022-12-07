طالبان تنفذ أول إعدام علني منذ توليها الحكم مجددا في أفغانستان

أعلنت طالبان أن افغانيا دين بارتكاب جريمة تم إعدامه علنا الأربعاء، في سابقة منذ تولي الإسلاميين الحكم مجددا في افغانستان في آب/اغسطس 2021.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة الى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الاسلامية.

لم تعترف أي دولة بحركة طالبان حكومة رسمية لأفغانستان، وتواجه الحركة صعوبات في التعامل مع أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تنفيذ صارم لعقوبات دولية وقطع المساعدات التنموية.

وضغطت العديد من الحكومات، من بينها واشنطن، على طالبان لتخفيف القيود المفروضة على النساء وفتح المدارس الثانوية للفتيات.