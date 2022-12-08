الكرملين يتحدث عن "خطر" وقوع هجمات أوكرانية في القرم والصليب الأحمر يزور أسرى من الطرفين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنها تمكنت أخيراً من الوصول إلى أسرى حرب أوكرانيين وروس، في زيارات كانت حتى وقت قريب محدودة للغاية ومتقطّعة.

وقال بيان صادر عن اللجنة "الأسبوع الماضي، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة استغرقت يومين لأسرى حرب أوكرانيين. وتجري زيارة أخرى هذا الأسبوع. وخلال الفترة ذاتها، أُجريت زيارات لأسرى حرب روس. ويتم التخطيط لإجراء المزيد من الزيارات بحلول نهاية الشهر".