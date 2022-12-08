الكرملين يتحدث عن "خطر" وقوع هجمات أوكرانية في القرم والصليب الأحمر يزور أسرى من الطرفين

الكرملين يتحدث عن "خطر" وقوع هجمات أوكرانية في القرم والصليب الأحمر يزور أسرى من الطرفينمحادثة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنها تمكنت أخيراً من الوصول إلى أسرى حرب أوكرانيين وروس، في زيارات كانت حتى وقت قريب محدودة للغاية ومتقطّعة.
وقال بيان صادر عن اللجنة "الأسبوع الماضي، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة استغرقت يومين لأسرى حرب أوكرانيين. وتجري زيارة أخرى هذا الأسبوع. وخلال الفترة ذاتها، أُجريت زيارات لأسرى حرب روس. ويتم التخطيط لإجراء المزيد من الزيارات بحلول نهاية الشهر".
مسؤول: روسيا ستلتزم بتعليق نشر صواريخ متوسطة المدى إذا فعلت أمريكا المثل
قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الخميس، إن موسكو ستلتزم بتعليق نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا ما دامت الولايات المتحدة لم تنشر مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو آسيا.
وأضاف لمحطة روسيا24 الإخبارية، في تصريحات تكرر ما قاله قبل عام تقريبا "التعليق المؤقت لا يزال ساريا لكن إذا نشرت الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو آسيا، لا يمكن أن نبقى على ذات النهج دون تغيير".
الكرملين يتحدث عن "خطر" وقوع هجمات أوكرانية في القرم
أقر الكرملين الخميس بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيرة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية". وأعلنت السلطات الروسية الخميس أنها أسقطت طائرة مسيرة قبالة ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.
بوتين يعترف أن حرب روسيا في أوكرانيا قد تكون طويلة الأمد
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن جيشه قد يواصل القتال في أوكرانيا لفترة طويلة لكنه قال إنه لن يدعو لموجة تعبئة ثانية في الوقت الحالي.
ونادرا ما يتحدث بوتين عن مدة الحرب التي بدأت قبل أكثر من تسعة أشهر لكنه قال لمؤيديه خلال اجتماع بثه التلفزيون يوم الأربعاء إن الحرب قد تستمر لمزيد من الوقت.
وتابع قائلا "هذه يمكن أن تكون عملية طويلة".
قوات روسية تشارك في تدريبات تكتيكية في بيلاروس
قالت روسيا يوم الخميس، إن قواتها تشارك في تدريبات تكتيكية في بيلاروس، وسط مخاوف من أن موسكو تضغط على حلفائها للمشاركة أكثر في الحرب في أوكرانيا.
وقالت بيلاروس، إنها لن تدخل في الحرب في أوكرانيا لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر في السابق قوات بلاده بالانتشار مع قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية وعزا ذلك لتهديدات من كييف والغرب.
حاكم: سفينة روسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، يوم الخميس إن الأسطول الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود.
وأضاف على تطبيق تيليجرام "هذا الصباح، أسقطت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود طائرة مسيرة فوق البحر".
شولتس: الضغط الدولي أرغم روسيا على التراجع عن التهديد باستخدام السلاح النووي
اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة نشرت الخميس أنّ خطر لجوء موسكو إلى السلاح النووي في غزوها لأوكرانيا تضاءل لأنّ المجتمع الدولي "رسم خطاً أحمر" لروسيا على هذا الصعيد.
وقال شولتس في مقابلة مع وسيلتي إعلام هما "فونكي" الألمانية و"ويست فرانس" الفرنسية إنّ "أمراً واحداً تغيّر في الوقت الراهن: لقد توقّفت روسيا عن التهديد باستخدام السلاح النووي".