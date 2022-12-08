بعد اتفاق مع حزب شاس المتشدد.. نتنياهو يضمن أغلبية برلمانية ويقترب من تشكيل الحكومة

ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أغلبية برلمانية يوم الخميس بعدما أعلن حزبه ليكود التوصل إلى اتفاق مع حزب شاس اليهودي المتشدد.

وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصراً مريحاً في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وأثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف القلق في الداخل والخارج.

وقال نتنياهو في بيان "قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل".

ويمنح الاتفاق مع شاس نتنياهو سيطرة على 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، إلا أنه لم يُوقع بعد اتفاق نهائي بتشكيل الائتلاف.

ينص الاتفاق على أن يتولى زعيم حزب شاس أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني. كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتنياهو.

وأدين درعي، وهو سياسي مخضرم، بالاحتيال الضريبي العام الماضي لكنه نجا من السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب. وسيتعين أن يقر الكنيست تشريعاً يتيح له العودة للحكومة.