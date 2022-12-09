165 لاعبًا يفوزون بالجائزة الكبرى في"اليورومليون"

يبدو الأمر كأنه حكاية خرافية من خرافات عيد الميلاد: في السحب الأخير في يانصيب "اليورومليون" (Euromillions) ، فازت مجموعة من 165 لاعبًا بلجيكيا بالجائزة الكبرى.

الفائزون المحظوظون كانوا من قرية أولمن في مقاطعة أنتويرب البلجيكية، وقد دفع كل منهم 15 يورو للمشاركة. وتقدر قيمة الجائزة الكبرى 143 مليون يورو، وبهذا الفوز الجماعي سيوزع هذا المبلغ على 165 فائزا، ليحصل كل واحد منهم على ما يقارب 870 ألف يورو.

طُلب من أعضاء مجموعة اللاعبين الفائزين عبر البريد تقديم رقم حساباتهم، لأن المكاسب مرتفعة بعض الشيء ولا يمكن دفعها نقدًا، لكن معظمهم ما يزالون تحت وقع الصدمة ولا يصدقون ذلك حتى الآن.

ويعتبر مبلغ 143 مليون يورو مبلغا ضخما يعادل 9000 مرة الأجر السنوي في بلجيكا، ولكنه ليس رقماً قياسياً في "اليورومليون"، فقبل ست سنوات ربح أحد سكان بروكسل 168 مليون يورو.

وفي يوليو ، وصل الحد الأقصى للجائزة الكبرى البالغة 230 مليونًا إلى أحد سكان المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين ، تم تحديد الحد الأقصى للمبلغ بنحو 240 مليون يورو.