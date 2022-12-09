الرئيس الصيني يدعو ملك السعودية لزيارة الصين

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الصين حسبما أفادت قناة الإخبارية الرسمية السعودية يوم الجمعة.

وأكدت الصين والسعودية في بيان مشترك يوم الجمعة على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية والدور السعودي في ذلك.

وجاء في البيان الذي صدر في ختام القمة الصينية السعودية "رحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين".