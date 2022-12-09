لماذا رفض مبابي لقاء الصحفيين مرتين على التوالي رغم اختياره رجل المباراة في المونديال؟

رغم أهدافه الخمسة التي وضعته في صدارة ترتيب هدافي المونديال القطري، يرفض نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي باستمرار الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، وهذا ما فعله مرتين على التوالي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد لقائي أستراليا والدنمارك في دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يكلف هذا الرفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم واللاعب البالغ من العمر 23 عاما غرامة مالية كبيرة، لأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تجبر الفائز بجائزة رجل المباراة الإدلاء بتصريحات صحفية.

واتخذ النجم الفرنسي، قرار عدم الظهور أمام وسائل الإعلام طيلة فترة كأس العالم لتجنب الأسئلة المثيرة للجدل المحتملة، والسبب، حرص المهاجم الفرنسي الفذ على صب تركيزه على المنافسة والمباريات فقط لا غير.

ولا يريد بطل العالم 2018، أن ترتبط صورته بعلامة تجارية مشهورة للكحول: بدويايزر، وهي الراعي الرئيسي لكأس "رجل المباراة".

ولهذا السبب يظهر اللاعب الفرنسي وهو يخفي اسم وشعار العلامة التجارية عندما يتجه لاتخاذ بعض الصور مع الكأس.

هذا وكان اللاعب الباريسي، قد أكد قبل بضعة أشهر أنه لا يريد الترويج لماركات كحولية أو مراهنات رياضية أو وجبات سريعة.

وبحسب تغريدة نشرتها صفحة "سكرين ميكس" عبر موقع تويتر نقلا عن "صحيفة "آس" الإسبانية: مبابي يرفض إجراء مقابلات إعلامية عقب حصوله على جائزة "رجل المباراة"، لأن إحدى شركات الخمور هي أحد الرعاة الرئيسيين لكأس العالم، وترعى جائزة "رجل المباراة"، واللاعب لا يريد أن يرتبط اسمه بالشركة كونه مثلا أعلى لعدد كبير من الأطفال وهذا ما يتعارض مع اللوائح".

وأكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان الجمعة، أن نجمه كيليان مبابي "قادر على إحداث الفارق" في المواجهة المرتقبة ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 السبت على استاد البيت.

وبلغت فرنسا الدور ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1، بينها ثنائية لمبابي بتسديدتين رائعتين، فيما تأهلت إنجلترا بانتصار بثلاثية نظيفة على السنغال حقق فيه هاري كاين، هداف مونديال 2018، هدفه الاول في البطولة.