فيديو: ولادة طفل على متن سفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود

بعد أن شعرت بآلام خفيفة عندما كانت لا تزال على متن زورق مطاطي في وسط البحر، أنجبت فاطمة مولودها، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء في عيادة طبية صغيرة داخل سفينة "جييو بارينتس" (Geo Barents).

وهكذا جاء الطفل علي إلى العالم بعد ولادة غير عسيرة. رغم ذلك، احتاج كلاهما إلى رعاية طبية متخصصة بعد الولادة، لذلك طلبت المنظمة غير الحكومية الإخلاء الطبي إلى مالطا وإيطاليا، أقرب السلطات.

عرضت مالطا إجلاء الأم والطفل فقط، دون أطفالها الثلاثة الآخرين. انفصال عائلي يتعارض مع حقوق الإنسان. بعد ساعات من المفاوضات، تمكنت العائلة بأكملها من الوصول إلى صقلية.

كانت المرأة الحامل وأطفالها من بين 90 شخصًا أنقذهم فريق أطباء بلا حدود، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول في المياه الدولية شمال الساحل الليبي. في المجموع، كان 248 شخصًا ينتظرون ميناء آمنًا منذ يوم الثلاثاء، وجهتهم هي ساليرنو، حيث منحتهم إيطاليا أخيرًا الإذن بالنزول يوم الجمعة.