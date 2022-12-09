شاهد: روما تضيء شجرة عيد الميلاد الصديقة للبيئة

أضاء روبرتو جوالتيري، عمدة روما أضواء شجرة عيد الميلاد صديقة للبيئة الخميس في أجواء احتفالية.

ويبلغ ارتفاع الشجرة حوالي 22 مترًا، ويتم تشغيلها عبر بطاريات الليثيوم التي تشحن طاقتها بالألواح الشمسية.

وفقًا للسلطات الإيطالية، يوفر النظام الشمسي طاقة بحوالي 27 كيلو واط/ساعة يوميًا.

وقال جوالتيري لآلاف المشاركين: "هذه الألواح الشمسية مهمة لأنها تعكس أن مدينتنا تؤمن بضرورة بذل جهد لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، ومكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون".