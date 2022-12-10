الشرطة الألمانية تعلن انتهاء أزمة احتجاز رهائن في مدينة دريسدن

أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء أزمة احتجاز رهائن دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن وإغلاق سوق شتريتزلماركت الشهير لمستلزمات عيد الميلاد يوم السبت.

وقالت الشرطة على تويتر "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.

وكانت عملية احتجاز الرهائن استمرت عدة ساعات بحسب وسائل الإعلام الألمانية التي أشارت أيضاً إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه به وعمره 40 عاماً. وأكدت الشرطة العثور على جثة امرأة في حي قريب من المركز، وهي جثة أم المشتبه به.

ووصفت الشرطة الموقوف بالمختل عقلياً.

وقبل الإعلان عن انتهاء الأزمة كانت الشرطة قالت في بيان إنها "أخلت مركز التسوق والمناطق المحيطة به على خلفية الاشتباه في احتجاز رهائن".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية أن مسلحاً قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث احتجز عدداً من الرهائن.