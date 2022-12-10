رئيسة البرلمان الاوروبي تسحب التفويض من نائبتها على خلفية التحقيق في شبهات فساد

قررت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا السبت أن تسحب التفويض من نائبتها اليونانية إيفا كايلي التي يتم الاستماع اليها منذ الجمعة في إطار تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

وقال متحدث باسم ميتسولا مساء "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي".