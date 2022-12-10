بوتين يقول إن روسيا قد تغير عقيدتها العسكرية وزيلينسكي يقول إن الوضع صعب للغاية في شرق البلاد

بوتين يقول إن روسيا قد تغير عقيدتها العسكرية وزيلينسكي يقول إن الوضع صعب للغاية في شرق البلادمحادثة
وسط حرب دموية تدور رحاها في الشرق الأوكراني، تحدّث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إمكانية تعديل العقيدة العسكريّة لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقيّة لنزع سلاح العدوّ.
وكان بوتين يردّ على سؤال طرحه عليه صحافيّ خلال زيارة له إلى بشكيك، وطلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن استخدام أسلحة نوويّة.
وقال بوتين إن موسكو تدرس تبنّي ما سمّاه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقيّة، مضيفاً أن موسكو تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدوّ.
وسط ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمته الليلية المعتادة، أن الوضع في الشرق "صعب للغاية على عدّة جبهات" ولكنه أكد أن قواته صدّت هجمات روسية عدة، ملحقة بالجيش الروسي والميليشيات الرديفة له خسائر كبيرة.
دولياً، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن ولي العهد، محمد بن سلمان، توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة، تم بموجبها الإفراج عن "تاجر الموت" الروسي، فيكتور بوت.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
قال وزير الخارجية السعودي يوم الجمعة إن ولي العهد محمد بن سلمان توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحفيين في الرياض إنه "مطلع على جهود سموه الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج".
روسيا تحظر دخول 200 كندي عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل"
قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة إن موسكو حظرت دخول 200 شخصية كندية بارزة في رد مباشر على عقوبات فرضتها أوتاوا على شخصيات روسية.
وفرضت كندا في وقت سابق عقوبات على 33 من المسؤولين الروس الحاليين أو السابقين وستة كيانات متورطة في "انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان" ضد مواطنين احتجوا على غزو أوكرانيا.
وأفادت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت "ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا... يُمنع 200 مواطن كندي من الدخول عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".
ومنذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.
وقالت الوزارة الروسية في وقت سابق يوم الجمعة إنها استدعت سفير كندا في موسكو.
وأضافت في بيان أن أليسون ليكلير أُبلغت بأن أوتاوا "تذكي أجواء رهاب روسيا".
زيلينسكي: الوضع في مناطق رئيسية بالشرق لا يزال صعبا للغاية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن الوضع في مناطق رئيسية من جبهة دونباس بشرق البلاد لا يزال صعبا للغاية، لكن قوات كييف تصد الهجمات الروسية وتلحق بها خسائر كبيرة.
وأضاف زيلينسكي في خطاب مسائي مصور أيضاً أن القوات الروسية دمرت بلدة بخموت، إحدى مراكز القتال في الآونة الأخيرة.
بوتين: من الممكن إجراء مزيد من تبادل للسجناء بين أمريكا وروسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا وإن الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر.
وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في بشكك بقرغيزستان بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات.
وسُئل بوتين عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين فقال" نعم، كل شيء ممكن. الاتصالات متواصلة . وفي الواقع لم تتوقف أبداً ... تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل".
وما زالت روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأمريكية وأدين بالتجسس في عام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية يوم الخميس عن محامي ويلان قوله إن المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن إطلاق سراح ويلان مستمرة.
تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن إمكان تعديل العقيدة العسكريّة لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقيّة لنزع سلاح العدوّ.
وكان بوتين يردّ على سؤال طرحه عليه صحافيّ خلال زيارة له إلى بشكيك، وطلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن استخدام أسلحة نوويّة.
وقال بوتين إن موسكو تدرس تبنّي ما سمّاه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقيّة، مضيفًا "أوّلاً، طوّرت الولايات المتحدة مفهوم الضربة الوقائيّة. وثانيًا هي تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح (العدوّ)".