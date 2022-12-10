بوتين يقول إن روسيا قد تغير عقيدتها العسكرية وزيلينسكي يقول إن الوضع صعب للغاية في شرق البلاد

وسط حرب دموية تدور رحاها في الشرق الأوكراني، تحدّث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إمكانية تعديل العقيدة العسكريّة لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقيّة لنزع سلاح العدوّ.

وكان بوتين يردّ على سؤال طرحه عليه صحافيّ خلال زيارة له إلى بشكيك، وطلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن استخدام أسلحة نوويّة.

وقال بوتين إن موسكو تدرس تبنّي ما سمّاه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقيّة، مضيفاً أن موسكو تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدوّ.

وسط ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمته الليلية المعتادة، أن الوضع في الشرق "صعب للغاية على عدّة جبهات" ولكنه أكد أن قواته صدّت هجمات روسية عدة، ملحقة بالجيش الروسي والميليشيات الرديفة له خسائر كبيرة.

دولياً، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن ولي العهد، محمد بن سلمان، توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة، تم بموجبها الإفراج عن "تاجر الموت" الروسي، فيكتور بوت.

أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا