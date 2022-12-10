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العالم

قتيل وأكثر من عشرة مفقودين في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الأرشيف لانفجار غاز في بريطانيا
صورة من الأرشيف لانفجار غاز في بريطانيا   -   حقوق النشر  JON SUPER/AP

لقي شخص مصرعه بعد انفجار في مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية، اليوم، السبت، وأصيب شخصان بجروح فيما ولا يزال نحو 12 شخصاً قيد المفقودين، بحسب ما قالته الشرطة البريطانية. 

وتتابع فرق الإنقاذ عملها في سانت هيلير، مكان الانفجار.  وقال رئيس الشرطة، روبن سميث، إنه يتوقع أن تستغرق جهود البحث والإنقاذ "عدة أيام"، مضيفاً أنه "مشهد مدمر للغاية .. المشهد خطير للغاية بالنسبة لجميع موظفينا".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن سبب الانفجار.  من جهتها، قالت خدمات الطوارئ إنه تم إخماد حريق تسبب فيه الانفجار، وطلبت من الناس تجنب المنطقة. وطلب المسؤولون في الجزيرة من السكان عدم الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات "إلا في حالة الضرورة القصوى".

المصادر الإضافية • وكالات