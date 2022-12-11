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فرنسا

شاهد: مئات الأشخاص بزي سانتا كلاوس يشاركون في سباق بباريس

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بقلم:  يورونيوز
مشاركون في "سباق عيد الميلاد كوريدا" يرتدون زي سانتا كلاوس في شوارع إيسي ليه مولينو خارج باريس. 2022/12/11
مشاركون في "سباق عيد الميلاد كوريدا" يرتدون زي سانتا كلاوس في شوارع إيسي ليه مولينو خارج باريس. 2022/12/11   -   حقوق النشر  أ ب

شارك أكثر من 13 ألف عداء يرتدون أزياء سانتا كلاوس في الدور 44، لسباق عيد الميلاد في "إيسي لي مولينو"، خارج العاصمة الفرنسية باريس. 

ورغم درجة البرودة الشديدة، كان المشاركون في السباق فرحين باستئناف التظاهرة، التي كانت ألغيت السنة الماضية. وشارك المنخرطون في سباقات متنوعة للعدو. 

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وشهد اليوم الخامس للتظاهرة مشاركة أكبر عدد من الناس، عندما ارتدى ألفا شخص (2000) زي سانت كلاوس، وركضوا عبر شوارع المدينة مسافة 10 كيلومترات. وقد ساعد حوالي 500 متطوع في تنظيم الحدث.

المصادر الإضافية • أ ب