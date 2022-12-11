شاهد: مئات الأشخاص بزي سانتا كلاوس يشاركون في سباق بباريس

شارك أكثر من 13 ألف عداء يرتدون أزياء سانتا كلاوس في الدور 44، لسباق عيد الميلاد في "إيسي لي مولينو"، خارج العاصمة الفرنسية باريس.

ورغم درجة البرودة الشديدة، كان المشاركون في السباق فرحين باستئناف التظاهرة، التي كانت ألغيت السنة الماضية. وشارك المنخرطون في سباقات متنوعة للعدو.

وشهد اليوم الخامس للتظاهرة مشاركة أكبر عدد من الناس، عندما ارتدى ألفا شخص (2000) زي سانت كلاوس، وركضوا عبر شوارع المدينة مسافة 10 كيلومترات. وقد ساعد حوالي 500 متطوع في تنظيم الحدث.