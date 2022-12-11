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العالم

شاهد: فلسطينيون يحتفلون بإضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة

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بقلم:  يورونيوز
الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في غزة. 2021/12/18
الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في غزة. 2021/12/18   -   حقوق النشر  محمود حمص/أ ف ب

تجمع الفلسطينيون وسط مدينة غزة المحاصرة منذ سنوات عدة، للاحتفال  بإضاءة شجرة عيد الميلاد، استعدادا لموسم المهرجانات، على أبواب السنة الميلادية الجديدة. 

وقال الفلسطيني ماجد العماش إنه يأمل أن تتم إزالة الحواجز، التي تحول دون الوصول إلى بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة للاحتفال بأعياد الميلاد، رغم أنه تم إصدار تراخيص لبعض أبناء الطائفة المسيحية، مبديا معارضته منع الأشخاص من ممارسة عباداتهم، في المواقع الدينية التي يريدون الوصول إليها.

من جانبه قال الفلسطيني الآخر الياس الجلدا إن جميع الفلسطينيين المسيحيين الذين يعيشون في غزة يريدون أن يعيشوا حياتهم العادية بهدف إحياء عيد الميلاد في مدينة بيت لحم.

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أما الفلسطينية ميارة عبيد فتقول إنها أحبت مشاركة أصدقاءها المسيحيين فرحتهم في هذه المناسبة، وذلك منذ أن بدأت غزة تحتفل بأعياد الميلاد وإضاءة شجرة عيد الميلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب