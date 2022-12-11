سبيس إكس تطلق أول مهمة خاصة إلى القمر بمركبة إنزال يابانية ومسبار إماراتي

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية اليوم الأحد صاروخاً يحمل مركبة إنزال يابانية وأو مسبار إماراتي من نوعه إلى سطح القمر.

ومن المقرر ان يستغرق وصول المركبة إلى القمر قرابة خمسة أشهر، حيث صممتها شركة ispace اليابانية لاستهلاك وقود أقل من اجل توفير الأموال وإتاحة مساحة كافية للحمولة إلا أن ذلك يأتي على حساب سرعتها.

وستقطع المركبة التي تحمل المسبار "رشيد" 1.6 مليون كيلومتر من الأرض قبل التقاطع مع القمر بحلول أبريل – نيسان القادم.

وتسعى الإمارات إلى استكشاف كوكب القمر بعد إرسالها قمرا صناعيا للدوران حول المريخ.

ويزن المسبار 10 كيلوغرامات فقط وسيعمل على سطح القمر لمدة عشرة أيام تقريباً ويحمل كرة برتقالية الحجم من وكالة الفضاء اليابانية ستتحول إلى روبوت بعجلات على سطح القمر.

وبذلك تصبح ispace واحدة من بين خمس شركات خاصة استهدفت الوصول إلى القمر.