شاهد: راكب أمواج ضرير يتحدى كل الصعاب ويحقق حلمه

يشارك مات فورمستون راكب الأمواج الأسترالي الضرير، في بطولة العالم لركوب الأمواج لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ بيسمو بكاليفورنيا.

يقول فورمستون: "كشخص لديه احتياجات خاصة، لديك الخيار يمكنك الجلوس في غرفة والشعور بالأسف على نفسك، أو الخروج والعيش أفضل حياة ممكنة. أنا أعيش أفضل حياة".

شارك فورمستون البالغ 44 عاما، والذي فقد 95% من حاسة النظر، عندما كان في الخامسة من عمره في عدة مسابقات لركوب الأمواج، كان آخرها مدينة "نازاري" البرتغالية الشهيرة، والتي تشهد أضخم الأمواج في العالم.

يود فورمستون المشاركة في الألعاب الأولمبية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويضيف: " عندما كنت صغيرا كنت أحلم أن أصبح راكب أمواج محترف، وبدا هذا الحلم غير واقعي بالنسبة لي بصفتي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن الآن أنا راكب أمواج محترف وقد أتمكن من الذهاب إلى دورة الألعاب الأولمبية، فقط التفكير بهذا الأمر يدفئ قلبي، سيكون أمرا مميزا للغاية."

بدأت مسابقة ركوب الأمواج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2015، وشارك هذا العام حوالي 130 رياضيا من 24 دولة مختلفة.