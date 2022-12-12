إصابة جنود صينيين وهنود في "مواجهات" على حدود البلدين

أصيب عدد من الجنود الصينيين والهنود بجروح خفيفة، خلال مواجهات على الحدود بين البلدين وفق الجيش الهندي يوم الجمعة الأسبوع الماضي، وذلك في منطقة متنازع عليها في الهملايا.

وقال مصدر هندي مقرّب من الجيش أن المواجهات، أسفرت عن "إصابة بعض الأشخاص من الطرفين بجروح طفيفة". وأكد مصدر عسكري أن ستة جنود هنود على الأقل جُرحوا.

وقالت مصادر هندية إن الجيش الصيني اقترب من منطقة "خط السيطرة" أو حدود الأمر الواقع، حيث كان الاتفاق ألا يقوم أحد الأطراف بدوريات في منطقة الحدود.

وقام الجنود الهنود بالرد فورا على تقدم الدورية الصينية بحسب المصدر، ثم انسحب الطرفان من المنطقة. ويعقد قائد هندي اجتماعا مع نظيره الصيني "لمناقشة المسألة في إطار الآليات القائمة لاستعادة السلام والهدوء".

خاضت الصين والهند حربًا عام 1962 على حدودهما المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وتصاعد التوتر بين البلدين منذ عام 2020 إثر اشتباك أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا ومقتل أربعة جنود صينيين على الأقل.