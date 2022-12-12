شاهد: الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في عدة أنحاء من الضفة الغربية

نفّذ الجيش الإسرائيلي عدة عمليات اعتقال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بينما أعلن مستشفى فلسطيني أن القوات الإسرائيلية قتلت مراهقة خلال عملية مداهمة للجيش الإسرائيلي فجر الإثنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل في المجموع 18 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية خلال مداهمات بالليل. وفي مدينة جنين الشمالية، قال مستشفى خليل سليمان الحكومي إن جانا زكران، التي تبلغ من العمر 16 عاما، أصيبت بعيار ناري على مستوى الرأس وقد تمّ الإعلان عن وفاتها.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ان عائلة زكران كانت تبحث عنها لمدة ساعة وقد عثرت على جثتها على سطح منزلهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان على علم بوفاة الفتاة، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية مقتل الفتاة لا يزال جارٍ. وأضاف أن القوات دخلت المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين مطلوبين للاشتباه في قيامهم بهجمات ضد إسرائيليين. وأشار الجيش الإسرائيلي لوقوع اشتباكات وتبادل كثيف لإطلاق النار بين جنوده ومشتبه بهم.

وقتل نحو 150 فلسطينيا في الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، مما يجعل عام 2022، أكثر الأعوام دموية منذ العام 2006.