شاهد: أم التوائم التسعة تعود إلى مالي برفقة أطفالها

عادت إلى باماكو الثلاثاء الأم المالية التي أنجبت تسعة توائم في المغرب في أيار/مايو 2021، وأفادت وزارة الصحة في مالي وكالة فرانس برس بأن البنات الخمس والصبيان الأربعة ووالدتهم وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.

وأشارت ديميناتو سانغاريه، وزيرة الصحة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "فرح وارتياح لرؤيتهم بصحة جيدة"، موضحة أن "الأطفال والأم في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي. وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمد لله".

وكانت سانغاريه أعلنت وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على فيسبوك، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت كذلك صور الوالدين.

وكانت حليمة سيسيه البالغة 25 عاما والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع أيار/مايو العام الماضي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية آذار/مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.

وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفي شأن فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعاً في صحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم. وأضافت سانغاريه "إنها سابقة ومصدر فخر للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي".