"كل فريق أشجعه يخرج".. المشجع المنحوس يرتدي قميص "الديوك" فهل تصيبهم سهام حظه السيء

تصدر الشاب العماني محمد الحجري والذي تحول إلى أحد أبرز الوجوه في مونديال قطر 2022، وسائل التواصل الاجتماعي.. والسبب أن الرجل الذي يلقب نفسه بـ"مجومبا" كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.

وتحت وسم "المشجع المنحوس"، انهالت التعليقات التي تطالبه بارتداء قميص المنتخب الفرنسي الأربعاء، خلال المباراة المنتظرة بين فرنسا حاملة اللقب المدجّجة بالنجوم وأسود الأطلس، على استاد البيت بمدينة الخور، في أوّل نصف نهائي في التاريخ يخوضه بلد إفريقي أو عربي.

وظهر الحجري والذي يعرف اليوم باسم "المشجع المنحوس" لسوء حظه، في المباراة الافتتاحية في البطولة بين قطر والإكوادور وهو يرتدي قميص المنتخب القطري، إلا أن المفاجأة كانت أن يخسر المنتخب المضيف مباراته الافتتاحية بهدفين نظيفين دون مقابل.

وبعد أن ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني، نجحت السعودية في قلب الطاولة وانتزعت فوزًا غاليًا لم يكن في الحسبان في أولى مبارياتها بمونديال قطر. ولقي المنتخب البرازيلي الذي كان من أبرز المرشحين لتحقيق المجد في قطر، المصير نفسه.

"كل فريق أشجعه يخرج"

وفي مداخلة مع مجموعة قنوات "بين سبورت"، قال الحجري وهو يرتدي قميص كرواتيا: "كل فريق أشجعه يخرج". وأشار إلى أن كرواتيا التي هزمت الثلاثاء أمام الأرجنتين، هي ضحيته التاسعة، بعد قطر والأرجنتين والسنغال والبرازيل وكوريا الجنوبية والبرتغال وإسبانيا وهولندا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لمشجعين مغاربة يطالبون "مجومبا" بتشجيع فرنسا وارتداء قميص منتخبها الأربعاء.

وهذا تماما مافعله الحجري، إذ ظهر يوم الأربعاء وهو يرتدي قميص المنتخب الفرنسي سعيا لإضافة المنتخب الفرنسي إلى قائمة ضحاياه.

وغرد طارق الخليفي، قائلا: "المشجع العماني المنحوس "مجومبا" يشجع المنتخب الفرنسي اليوم، خسرت كل الفرق التي شجعها منذ بداية نهائيات كأس العالم في قطر و الأمر موثق بمئات الفيديوهات.. وهو يشجع فرنسا متعمدا حتى تنتصر المغرب.. هو محب للمغرب و يريد استغلال نحسه لتنهزم فرنسا أمام المغرب".

ونشر علاء الشمري مقطعا مصورا، يظهر فيه الصحفي الرياضي المغربي أشرف بن عياد، وهو يعطي المشجع المنحوس ماجومبا رشوة بقيمة 50 يورو ليرتدي القميص الفرنسي، وهكذا سيصاب منتخب "الديوك" بالنحس ويفوز منتخب بلاده.

"أسطورة النحس في مونديال قطر"

وكتب أحمد سلطان في تغريدة نشرها عبر تويتر، "أسطورة النحس في مونديال قطر.. المشجع العماني المعروف بـ "مجومبا ".. اشتهر بلقب أنحس مشجع في مونديال قطر.. أي فريق يشجعه إلا وانهزم .. أطلق عليه أسم أيقونة الخروج من كأس العالم، لدرجة أن مشجعي المنتخبات يدفعون له المال كي لا يشجع منتخبهم ويشجع المنتخب الخصم".

وعلق محمد قائلا : "أسطورة النحس في مونديال قطر : المشجع العماني المعروف بـ"مجومبا"، اشتهر بلقب "أنحس مشجع في المونديال"؛ لان كل الفرق التي شجعها ودعت البطولة، لدرجة ان مشجعي المنتخبات يدفعون له المال كي لا يشجع منتخبهم ويشجع منتخب الخصم".

ويعيش منتخب "أسود الأطلس" حلماً جرّ اليه الأفارقة والعرب وكلّ دولة غير واثقة بنفسها في مقارعة الكبار، وبحال تخطيه بطلة 1998 و2018، ونجاح تكتيكات "المشجع المنحوس"، سيضرب موعداً في نهائي الأحد مع أرجنتين "البرغوث" ليونيل ميسي، المتأهلة الثلاثاء بسهولة على حساب كرواتيا 3-0.