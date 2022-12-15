بايدن يقول إنه يعتزم زيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015، كما دعا إلى تمثيل القارة في "جميع المؤسسات" الدولية بينها مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا" بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

سيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في تموز/يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

لم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بإفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس منذ أربعة عقود لا يزور المنطقة أثناء توليه المنصب.

كما دعا بايدن الى دور أكبر لافريقيا على الساحة الدولية معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الإفريقي على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تنتمي اليها فقط من القارة جنوب افريقيا، وكذلك في مجلس الامن الدولي.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.