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تركيا
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وكالة: إردوغان يقترح على بوتين آلية سياسية لتسريع العملية الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء سابق
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء سابق   -   حقوق النشر  Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

نقلت محطة إخبارية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله يوم الخميس إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.

وذكرت خبر ترك نقلاً عن إردوغان أنه قال للصحفيين بعد زيارة لتركمانستان إنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.

ونقلت خبر ترك عنه قوله "أولا أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه".

المصادر الإضافية • وكالات