كوسوفو تقدم طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط مرحلة تشهد توتراً مع صربيا

قدم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي يوم الخميس طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً، وتعتمد على تطبيع العلاقات مع صربيا.

وقدم كورتي الطلب في براغ إلى جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ووصف كورتي الحدث في مؤتمر صحفي، في العاصمة التشيكية الخميس باليوم التاريخي لشعب كوسوفو، والاستثنائي للديمقراطية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أعفى سكان كوسوفو الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي من متطلبات التأشيرة، الأربعاء بدءاً من العام القادم.

تعارض صربيا تقديم كوسوفو طلب الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعتبره خرقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين سابقاً. واستقلت كوسوفو التي تضم أغلبية ألبانية مسلمة عن صربيا عام 2008 بعد حرب 1998 والتي تدخل فيها الناتو لحماية المنطقة.

وتعترف حوالي 110 دولة باستقلال كوسوفو باستثناء صربيا وروسيا والصين.