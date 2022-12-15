المحفوظات الوطنية الأميركية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

أصدرت المحفوظات الوطنية الأميركية الخميس مجموعة جديدة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف كينيدي في تشرين الثاني/نوفمبر 1963.

وقالت المحفوظات إنه تم نشر ما مجموعه 12,879 وثيقة لكن البيت الأبيض منع نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت أن 97 في المئة من السجلات، ما مجموعه حوالى خمسة ملايين صفحة، موجودة لدى المحفوظات قد نشرت.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة إن عددا "محدودا" من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر.

وأضاف أن "مواصلة التأجيل الموقت للنشر العلني لمثل هذه المعلومات ضروري للحماية من ضرر لا يمكن تحديده للدفاع العسكري أو عمليات الاستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العلاقات الخارجية".