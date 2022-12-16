English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
بولندا

إصابة قائد الشرطة في بولندا بعد انفجار هدية تلقاها من مسؤول أوكراني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عنصران من الشرطة البولندية عند الحدود الأوكرانية
عنصران من الشرطة البولندية عند الحدود الأوكرانية   -   حقوق النشر  Wojtek RADWANSKI / AFP

تسعى السلطات البولندية للحصول على توضيحات من أوكرانيا إثر انفجار هدية وردت من مسؤول أوكراني لقائد شرطة بولندي كبير، بالقرب من مكتب الأخير.

وقالت وزارة الداخلية البولندية في بيان إن ياروسلاف شيمشيك، قائد الشرطة البولندية، أصيب بجروح طفيفة جراء الانفجار يوم الأربعاء ونُقل إلى المستشفى للمراقبة.

وجاء في البيان أن الانفجار وقع الأربعاء في الساعة 7:50 صباحاً في غرفة مجاورة لمكتب القائد العام للشرطة، وتابع البيان: "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها القائد خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا يومي 11 و 12 ديسمبر/ كانون الثاني".

وفق البيان فإن الهدية جاءت من مسؤول كبير في الشرطة والطوارئ الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن موظفاً مدنياً في المقر البولندي أصيب أيضاً بجروح طفيفة لكنه لم يحتج دخول المستشفى، وأضافت أنها طلبت من أوكرانيا توضيحاً، وإن القضية فتحت مع مكتب المدعي العام والجهات المعنية.

يأتي الحادث بعد شهر من هجوم صاروخي خلال هجوم روسي على أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين في بولندا. وقال كل من الناتو وبولندا في وقت لاحق إن الصاروخ من المرجح أنه دفاع جوي أوكراني. رغم ذلك حمّل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ روسيا المسؤولية عن وقوع الضحايا بسبب شنها الهجوم الأولّي.