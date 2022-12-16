شاهد | ترامب يطلق بطاقات برموز غير قابلة للاستبدال بقيمة 99 دولاراً

بعد أيام من كشفه عن استعداده لـ "إعلان مهم" قريباً ، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إطلاق مجموعة من بطاقات التداول الرقمية بنظام الرموز غير القابلة للاستبدال، تصوره بأزياء وأشكال مختلفة، فتارة يظهر كبطل خارق وتارة كرائد فضاء أو سائق سيارة ناسكار Nascar (سيارة من سيارات الاتحاد القومي لسباقات السيارات القياسية).

وقال الملياردير، الذي يحشد لخوض السباق إلى البيت الأبيض مجدداً، أن هذه البطاقات ذات الإصدار المحدود تتميز بفن مدهش يصور مشاهد من حياة الرئيس السابق ورجل الأعمال الشخصية والمهنية.

وتصاعدت التكهنات هذا الأسبوع بعد حديثه عن "إعلان مهم".

وتوقع مراقبون أن يكون الإعلان متعلقاً بتسمية مرشح لحملته الرئاسية، لكن عوض ذلك نشر ترامب مقطع فيديو ترويجياً على منصته الاجتماعية الخاصة تروث سوشال Truth Social.

يظهر ترامب في الفيديو في نسخة كرتونية، أمام برجه الشهير في نيويورك، ممزقاً قميصه، كاشفاً عن زي بطل خارق تحت القميص مزيناً بحرف T، بينما يطلق الليزر من عينيه.

وقال ترامب لاحقاً على منصته الخاصة إن بطاقات الرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي NFTs) التي أصدرها تشبه إلى حد كبير بطاقات البيسبول، ولكنه يأمل أن تكون أكثر إثارة.

وأضاف أن البطاقات، التي تبلغ تكلفة كل منها 99 دولاراً، "هدية عظيمة لعيد الميلاد".

عند الشراء، لن يحصل المشترون على البطاقات بنظام الرموز غير القابلة للاستبدال فحسب، بل سيشاركون في مسابقة يانصيب، من ضمن بعض جوائزها حفل عشاء أو لعبة غولف مع ترامب شخصياً.

يتم الترويج للرموز غير القابلة للاستبدال على أنها المعادل الرقمي للمقتنيات، لكن النقاد يحذرون من مخاطر السوق.

يمكن شراء الأصول "الفريدة من نوعها" في العالم الرقمي وبيعها مثل أي قطعة أخرى من المقتنيات، ولكن دون وجود مادي ملموس لها. يمكن اعتبارها شهادات ملكية لأصول افتراضية أو واقعية ملموسة.

انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إعلان ترامب، ولم يقتصر الأمر عليهم، كذلك انتقد جمهوريون بارزون الإعلان.

علق ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، على موضوع البطاقات في إحدى حلقات البودكاست الخاص به قائلاً:"لا يمكنني فعل ذلك بعد الآن"، وأضاف أن كل من يشارك في المشروع "يجب أن يطرد فوراً".

وفي إشارة تهكمية إلى إعلان ترامب، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر إن لديه "بعض الإعلانات الهامة من الأسبوعين الماضيين أيضاً"، وقال إن ذلك يشمل تقويض التضخم والتوقيع على قانون حماية الزواج.

تكهن البعض بأن بيع الرموز غير القابلة للاستبدال من قبل ترامب يأتي للمساعدة في تمويل معاركه القانونية. لكن لن يتم استخدام الأموال في حملته الرئاسية، وفقاً لموقع الـ NFTs، الذي أكد أن "بطاقات التداول الرقمية هذه ليست سياسية ولا علاقة لها بأي حملة سياسية".