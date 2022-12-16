عاصفة ثلجية عاتية تتجه نحو الولايات الشمالية لأمريكا

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الخميس، من عاصفة ثلجية عاتية تتجه حالياً نحو ولاية داكوتا الشمالية ومناطق من ولايات مونتانا ووايومنغ ونبراسكا شمالي البلاد،حيث من المتوقع أن تتساقط كميات كبيرة من الثلوج، لتتجاوز سماكتها في بعض المناطق الـ30 سنتمتراً.

وحملت العاصفة الثلجية رياحٌ بلغت سرعتها 96 كيلومتر في الساعة، ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات بعدم السفر على الطرق السريعة الرئيسة في الولايات التي يتوقّع أن تجتاحها العاصفة.

وكانت العاصفة الثلجية ضربت ولاية مينيسوتا، حيث انقطع التيار الكهربائي في معظم المناطق، فيما تراكم الثلج والجليد على الطرقات، كما ضربت العاصفة مناطق في بنسلفانيا وفرجينيا ووست فرجينيا حيث انقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل إضافة إلى مرافق عامة ومنشآت صناعية.

وقال خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، زاك تايلور: إن يمكن أن تتراكم الثلوج في الأجزاء الداخلية من الشمال الشرقي من البلاد بحيث تتجاوز سماكتها الـ30 سنتمتراً.

وكانت العاصفة الشتوية اجتاحت غرب ووسط الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري، واتجهت بعدها إلى مناطق الشمال الشرقي، وتم توجيه تحذيرات لأكثر من 15 مليون شخص من تداعيات سوء الأحوال الجوية والطقس الشتوي، مع تعرض المناطق الغربية والوسطى والسهول الشمالية بشكل أسوأ لمخاطر العاصفة، التي تسببت في إغلاق الطرق بسبب الثلوج الكثيفة في سييرا نيفادا، وقد رافق العاصفة هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا.

وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية حدوث أعاصير في الجنوب مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال ما بقي من شهركانون الأول/ديسمبر الجاري خاصة في مناطق الغرب الأوسط وفي الشرق.