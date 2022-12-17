مونديال قطر: كرواتيا تتقدم مبكراً والمغرب يتدارك الموقف ويعادل برأسية داري

انطلقت مباراة تحديد المركز في كأس العالم لكرة القدم في قطر بين منتخبي المغرب وكرواتيا باستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وشهدت بداية المباراة إحراز المنتخب الكرواتي لهدف التقدم في الدقيقة السابعة عبر رأسية من المدافع يوشكو غفارديول.

إلا أن المنتخب المغربي سرعان ما تدارك الموقف وأحرز التعادل برأسية من المدافع أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

واستطاعت كرواتيا التقدم مرة أخرى بإحراز الهدف الثاني الذي جاء من تسديدة رائعة من ميسلاف أورشيتش في الدقيقة 42.