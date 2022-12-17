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قطر
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مونديال قطر: كرواتيا تتقدم مبكراً والمغرب يتدارك الموقف ويعادل برأسية داري

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
بداية المباراة
بداية المباراة   -   حقوق النشر  AP Photo

انطلقت مباراة تحديد المركز في كأس العالم لكرة القدم في قطر بين منتخبي المغرب وكرواتيا باستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وشهدت بداية المباراة إحراز المنتخب الكرواتي لهدف التقدم في الدقيقة السابعة عبر رأسية من المدافع يوشكو غفارديول.

إلا أن المنتخب المغربي سرعان ما تدارك الموقف وأحرز التعادل برأسية من المدافع أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

واستطاعت كرواتيا التقدم مرة أخرى بإحراز الهدف الثاني الذي جاء من تسديدة رائعة من ميسلاف أورشيتش في الدقيقة 42.