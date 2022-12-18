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مصر

وفاة أحد أباطرة الإعلام المصري المسجون لإدانته بالاعتداء على قاصرات

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لرجل الأعمال المصري محمد الأمين
صورة أرشيفية لرجل الأعمال المصري محمد الأمين   -   حقوق النشر  AFP

توفي أحد أباطرة الاعلام السابقين في مصر، رجل الاعمال محمد الأمين، أثناء قضائه عقوبة السجن لإدانته باعتداءات جنسية على قاصرات في دار للايتام كان يمتلكها، بحسب ما أعلن الأحد النائب مصطفى بكري.

وكتب بكري على تويتر أن محمد الأمين "توفي متأثرا بمرضه" موضحا أنه تم نقله من سجن وادي النطرون، على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، "الى المستشفى قبل عدة أشهر".

في أيار/مايو حكم على محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات سي بي سي المصرية واسعة الانتشار قبل بيعها في العام 2018، بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمتي "الاتجار بالبشر وهتك عرض ثلاث فتيات" قاصرات في دار أيتام أسسها في مدينة بني سويف على تعد نحو 100 كيلومتر جنوب القاهرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب