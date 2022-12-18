المعارضة التونسية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة "فورا"

دعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، الأحد الرئيس قيس سعيّد إلى "الرحيل فوراً" بعد الإخفاق في الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى تجديد البرلمان وشهدت نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 بالمئة.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الأحد إن هذه الانتخابات "تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيد". وأضاف الشابي أن "هذا تخل شعبي كبير عن العملية" التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز/يوليو 2021 ، قبل احتكار جميع السلطات.

وتابع أن "92 بالمئة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور"، مشيرا إلى أن تصويت السبت سبقه "تخل دولي كبير" خلال زيارة سعيد الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث واجه "رفضا" لعمليته السياسية.

وقال الشابي زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة إن "العملية السياسية مرفوضة داخليًا وخارجيًا"، داعيا الأحزاب السياسية الأخرى إلى "الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير" قادر على "الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة".

جاءت الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

ودعت الجبهة التي تضم أحزابا أبرزها حزب النهضة الإسلامي إلى "احتجاجات واعتصامات حاشدة" للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة.

وعلى الرغم من أن جماعات المعارضة هاجمت في السابق برنامج سعيد السياسي، فإنها لم تقل من قبل إن عليه التنحي وتطالب بانتخاب بديل له.

ويقول سعيد ان تغييراته السياسية ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الأزمة السياسية والاقتصادية.