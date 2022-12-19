هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف العاصمة الأوكرانية

هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف العاصمة الأوكرانيةمحادثة
أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عن تعرّض العاصمة الأوكرانية لهجمات بطائرات مسيّرة في وقت مبكر من صباح الاثنين، وحضت السكان على إعارة اهتمامهم للإنذارات التي تطلقها السلطات للتحذير من حصول غارات.
وقالت الإدارة العسكرية في منشور على تلغرام إن "العدو يهاجم العاصمة"، مضيفة "في هذه اللحظة، تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار في المجال الجوي لكييف".
وأضافت أن القوات الروسية تستخدم طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع والتي استخدمت في ضرب العاصمة في الأسابيع الأخيرة.
وأطلقت الحماية المدنية في كييف إنذارا أوليا بحصول غارات وضرورة الاحتماء عند الساعة 1,56 صباحا (23,56 ت غ) حيث استمرت حالة التأهب ثلاث ساعات، ثم انطلقت صفارات الإنذار مجددا عند الساعة 5,24 صباحا قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء الإنذار بعد نصف ساعة.
إسقاط 9 طائرات مسيرة في المجال الجوي لكييف صباح الاثنين
أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة.
وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وقالت الإدارة على تطبيق تيليجرام للمراسلة "العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات (من طراز شاهد)".
ولم يتسن لرويترز التحقق من المعلومات من مصادر مستقلة.
بريطانيا تعتزم الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة ذخائر جديدة مخصصة لسلاح المدفعية
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.
ويصل سوناك إلى لاتفيا الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العدوان الروسي.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.
وأضاف أن سوناك سيعلن أيضا عن تزويد بلاده كييف "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الاساسية لسلاح المدفعية الى أوكرانيا طوال عام 2023".
وأشار البيان الى أن بريطانيا كانت أول من "قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومؤخرا 125 مضاد للطائرات".
زيلينسكي: أوكرانيا تستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة" وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها روسيا البيضاء.
وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو "حماية حدودنا، مع كل من روسيا وروسيا البيضاء، أولويتنا الدائمة... ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".
وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا البيضاء وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من روسيا البيضاء.
وفي خطابه، وجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة. وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.
⚡Працює мінометна батарея Дніпровської бригади НГУ ім. генерал-майора Олександра Радієвського— НГУ (@ng_ukraine) December 18, 2022
Боротьба за нашу Незалежність триває і це мала частина того, що ми можемо показати.
Донецький напрямок - найжаркіший на фронті. Бійці #НГУ роблять все можливе задля нашої перемоги. pic.twitter.com/6WHsvhoyCf
زيلينسكي يقول إن رسالته للسلام سُمعت رغم رفض الفيفا بثها
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن العالم سمع دعوته للسلام رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض السماح ببث رسالة مصورة له قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وكان زيلينسكي قد طلب بث تسجيل مصور يتضمن دعوته لعقد مؤتمر سلام عالمي للمساعدة في إنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن لاعبي كرة القدم الأوكرانيين ومسؤولين آخرين نشروا الرسالة.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إلى الأوكرانيين "على الرغم من أن الفيفا منع بث هذه الرسالة في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم سمع دعوتنا".
ووصف بطولة كأس العالم بأنها أساس السعي لتحقيق الفوز.
This @ZelenskyyUa’s message of world peace could be heard prior to kickoff at the @FIFAWorldCup final.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 18, 2022
There is still time for #FIFA to show the video before the game that unites people and symbolizes fairplay. Don’t be afraid that the world will hear the words of peace. pic.twitter.com/8vAzL0wGer