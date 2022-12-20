زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا فجر الثلاثاء كما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية لكن لم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي.

في تقييم أولي، قال المركز إن احتمال حصول وفيات او سقوط جرحى ضعيف لكن الأضرار المادية ممكنة.

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي إنه لا يتوقع حدوث موجات مد.

وتأثرت شبكة الكهرباء بالزلزال، وذكر موقع الكتروني متخصص أن التيار انقطع عن ستين الف منزل في مقاطعة هامبولت.

وكتبت اجهزة الطوارىء في المقاطعة التي كبرى مدنها أوريكا في رسالة عبر تويتر أن "التيار انقطع في انحاء المقاطعة".

تشهد كاليفورنيا بانتظام زلازل ويحذر علماء الزلازل من أنه من شبه المؤكد أن زلزالًا قادرا على التسبب في دمار واسع النطاق سيضرب هذه الولاية في غضون الاعوام الثلاثين المقبلة.

عام 1994، أوقع زلزال بقوة 6,7 درجات في نورثريدج بشمال غرب لوس أنجليس، 60 قتيلا على الأقل وتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار بينما تسبب زلزال بقوة 6,9 درجات في سان فرانسيسكو عام 1989 بمقتل 67 شخصا.